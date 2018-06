hon, Právo

Případ s chybějící obětí se stal 30. května v tramvaji číslo 8. Muž na zastávce Stodolní ženě strhl z krku řetízek, rychle vystoupil a začal z místa utíkat. Krátce nato jej zadržela hlídka policie, uvedl Bena. Přepadená ale pravděpodobně pokračovala v cestě. Proto ji kriminalisté nyní hledají.

Krádeží řetízků v posledních týdnech výrazně přibylo vzhledem k teplému počasí, díky kterému chodí lidé více odhaleni a své šperky tak více vystavují.

„Během měsíce a půl evidujeme asi dvě desítky podobných případů, kdy pachatelé zejména starším ženám strhli z krku řetízek a z místa okamžitě utekli,“ uvedl Bena s tím, že k tomuto typu krádeží dochází zejména v prostředcích městské hromadné dopravy, ale například i na zastávkách nebo na dalších místech s větším pohybem lidí.

Policie na základě kamerových záznamů objasnila zatím většinu těchto krádeží. „Objasnili jsme zatím 13 jednotlivých skutků. Celkem jsme sdělili obvinění osmi osobám, z toho jeden 29letý muž je stíhán vazebně,“ dodal kriminalista.

Kradli jednotlivě, maximálně ve dvou



Všichni obvinění jsou muži ve věku od 17 do 42 let, všichni již mají trestní minulost. Velkou část šperků se podařilo policii zajistit a budou vráceny majitelkám. „Pachatelé tyto řetízky nebo přívěšky dávali do zastaváren,“ doplnil Bena.

Překvapivé na celé sérii je, že se pachatelé mezi sebou navzájem s největší pravděpodobností neznali. „Zpočátku jsme se domnívali, že se loupeží dopouští jeden pachatel anebo nějaká skupina, ale následně se prokázalo, že se skutečně jedná o jednotlivce, kteří se loupeží dopouštěli sami, případně maximálně ve dvojici,“ dodal policista.