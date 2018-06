rav, vor, Právo

Oběma mužům hrozí podle tehdy platného trestního zákona 12 až 15 let vězení, ale i výjimečný trest, protože čin údajně spáchali zvlášť zavrženíhodným způsobem.

Mitáček doplnil, že pracovníci GIBS nyní zvažují, zda pro obviněné budou požadovat uvalení vazby, o které by pak soud mohl rozhodnout během soboty či neděle.

Zadrželi je v pátek v ranních hodinách. Bývalý policista, kterého inspekce z činu podezřívala už krátce po jeho spáchání, jakoukoli vinu tehdy i nyní popřel.

Případ se odehrál v listopadu 2008 v Aši. „Pachatelé brutálním způsobem zavraždili šestadvacetiletého mladého muže, kterého na odlehlém místě nedaleko přehrady Bílý Halštrov nejdříve těžce zranili útokem a následně ho zavraždili. Muž následkům mučení a těžkých poranění podlehl na místě,“ popsal Mitáček.

Muž šel kolem půl druhé v noci z diskotéky směrem domů, když ho pachatelé začali autem pronásledovat. Následně ho dostihli, údajně poprvé zmlátili a poté odvezli k přehradě, kde jej znovu napadli. Podle dřívějších informací následně oběť přivázali k autu a vlekli k hlavní silnici. V tu dobu muž zřejmě ještě žil, a tudíž podstoupil neuvěřitelné mučení. Mrtvé tělo bylo později nalezeno u hlavní silnice.

Motivem činu byla zřejmě žárlivost. Napadený se totiž osudný večer nejprve v baru a poté i na diskotéce bavil s tehdejší družkou a nyní manželkou bývalého policisty, který tam byl údajně také. Krátce poté, co mladík opustil diskotéku a zamířil domů, podle některých svědků z klubu odešel i policista, který v té době sloužil na obvodním oddělení v Aši.

Inspekce navrhla už v červnu 2009 policistu obvinit, a to mimo jiné i na základě pachových stop nalezených na těle zemřelého. Jenže státní zástupkyně tehdy kvůli nedostatku důkazů stíhání odmítla zahájit a případ nakonec v tomtéž roce skončil odložením.

Vše se ale změnilo zhruba před půl rokem, kdy vyšetřovatelé GIBS získali nové a závažné informace a potažmo důkazy, díky kterým v pátek přistoupili k zatčení obou podezřelých.

V Aši má kiosek



Bývalý policista si v průběhu doby otevřel v Aši dřevěný kiosek. Místní mu říkají „U vraha“ a podle informací ČTK měl zadržený v tomto městě špatnou pověst.

Zatčení možných pachatelů přivítala rodina zavražděného muže.

„Jsme rádi, že konečně po deseti letech, kdy jsme nevěděli, kdo to udělal, že teď už je to za námi. Já ho (obviněného expolicistu) ani neznám, jen jsem ho viděla na internetu. Ale on tak na to vypadá, takový grázlík,“ řekla Právu babička mrtvého mladíka, který byl jejím prvním vnoučetem.

