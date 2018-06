Žena z Přerovska odjela s dětmi do Anglie, na jejich školní povinnosti nedbala

Zhruba dva měsíce školní docházky zameškaly loni dvě školou povinné děti ve věku 8 a 14 let z Lipníku nad Bečvou na Přerovsku poté, co je rodiče odhlásili ze školy a matka s nimi odjela do Anglie. Policie nyní jednání rodičů vyšetřuje jako ohrožování výchovy dítěte. Právo o tom v pátek informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.