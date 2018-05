ok, Novinky

Motorkář na kawasaki předjížděl vpodvečer ve směru od Drnholce na Dobré Pole osobní auto pravděpodobně příliš rychle a dostal smyk.

„V době, kdy se vracel zpět do pravého jízdního pruhu, dostal se do smyku a vyjel mimo komunikaci. Narazil přitom do sloupu elektrického vedení,“ uvedla mluvčí policie Kamila Haraštová s tím, že řidič zraněním na místě podlehl.

Podle ní je u silnice značka upozorňující na nerovnosti. „Nacházejí se tam vyjeté koleje,“ konstatovala Haraštová s tím, že příčina nehody je předmětem vyšetřování.