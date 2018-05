Ve vlaku v Brně zastřelil kolegu, dostal osm let

Dalších osm let bude mít na zpytování svědomí čtyřicetiletý Martin Vlček. Do vězení jej poslal brněnský krajský soud za to, že Vlček loni na konci září při cestě vlakem předváděl svému kolegovi zbraň, a přitom jej střelil do břicha. Vlček se hájil tím, že šlo o nešťastnou náhodu, ovšem podle senátu v čele s Petrem Jirsou se jednalo o vraždu.