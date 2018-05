Žena, která nepřežila jízdu sanitkou, se podle řidiče sama odpoutala

Pacientka, která v pondělí ráno nepřežila cestu sanitkou, se za jízdy sama odpoutala. Tvrdí to řidič sanitního vozu, se kterým v úterý hovořil reportér Práva. Sedmašedesátiletá žena utrpěla smrtelné zranění poté, co šofér reagoval prudkým brzděním na srnu, která mu vběhla do cesty u Kralovic na Plzeňsku.