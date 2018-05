bad, Novinky

Kocur, který pracoval jako filmový maskér, podle obžaloby loni 12. června nad ránem, v den svých osmadvacátých narozenin, zapálil sklad v budově Krátkého filmu Barrandov na Kříženeckého náměstí.

Ve skladu provozoval maskérské studio a také tam měl ubytovanou svou invalidní matku a tři nezletilé sourozence, jež má v péči. Dostal kvůli tomu výpověď, pronajaté prostory měl opustit do 11. června. V daný den přestěhoval rodinu do hotelu a za pomoci zletilého bratra Milana jí sbalil věci. Pak opilý údajně zapálil s pomocí tekutého podpalovače vybavení v suterénu budovy, odkud se požár rychle rozšířil.

Hustý kouř pronikl do sousedních místností, které měly v pronájmu TV NOVA a Phantom Special Effects, i do vyšších pater, kde byly kanceláře a obytné prostory.

Sedm lidí, kteří v tu dobu v budově spali, probudil požární hlásič. Jeden člověk se nadýchal zplodin, ale bez vážných následků, jinak se nikomu nic nestalo.

Před soudem se nervózní Kocur nemohl rozhodnout, zda bude vypovídat či nikoliv, chvíli chtěl, chvíli ne. Předseda senátu Tomáš Kubovec proto přečetl jeho výpověď na policii. V té se Kocur k založení požáru přiznal. „Požár jsem založil ze zkratovitého jednání, protože jsem měl opustit pronajaté prostory,“ řekl Kocur na policii.

Zoufalý ze své situace šel prý do nedalekého baru, kde prý vypil přes deset piv. Když se vrátil, řekl údajně bratrovi, že „toho má dost a že to půjde zapálit“. Udělal to prý z afektu, vzteku a nejistoty, co bude. „Výpověď z prostor pro mě znamenal strach, aby matka neskončila na ulici a děti v Klokánku,“ uvedl na policii Kocur.

Po konfrontaci se svou výpovědí z přípravného řízení se Kocur před soudem rozhodl, že nakonec vypovídat bude. „Požár jsem nezaložil já,“ prohlásil.

Večer před požárem slavil prý se svým partnerem narozeniny, po půlnoci se s ním rozloučil a šel s bratrem balit věci. Poté s ním šli na benzínku pro cigarety a když se vraceli, viděli, jak budova Krátkého filmu hoří a na místo se sjíždějí hasiči.

Škoda přes jedenáct miliónů



Kocur nejprve nadhodil, že neví, proč začalo hořet, po několika málo minutách však soudu oznámil, že žhářem byl jeho bratr. „Oznámil mi to, když jsme šli z té benzínky. Řekl mi, že už nemusím za (pronajímatelkou), že už je to vyřešený,“ řekl soudu Kocur.

Když byl dotázán na rozpory ve výpovědích, uvedl, že na tom byl na policii psychicky špatně. „Stačí na mě menší zatlačení a všechno přiznám. Bál jsem se, abych neskončil ve vyšetřovací vazbě,“ vysvětloval soudu.

I Kocurův přítel u soudu podpořil variantu „bratr”. „Původně jsem si nemyslel ani jednoho, protože vůči AB Barrandov to měl důvod spáchat v podstatě každý, koho vyhodili z budovy,“ uvedl Kocurův partner. Tvrdil také mimo jiné, že prý bratr Kocurovi asi dva roky před požárem vyhrožoval, že ho dostane do vězení.

K žalobě se připojily společnosti Barrandov Studios s nárokem na náhradu škody ve výši více než 10,5 miliónu korun a TV NOVA s nárokem přes 800 tisíc.