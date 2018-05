Novinky, ČTK

Polední dopravní nehoda dvou kamiónů na D46 v Prostějově se podle mluvčí hasičů Vladimíry Hacsikové stala zhruba dva kilometry od místa ranní nehody. „Při (polední) nehodě se střetly dva kamióny. Jeden zůstal napříč silnice, z druhého se vysypal náklad. Při nehodě došlo ke zranění. Hasiči jsou stále na místě, spolupracují s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Dálnice ve směru na Olomouc je stále neprůjezdná,” uvedla Hacsiková.

Nehoda nákladních aut se stala před polednem.

FOTO: www.dopravniinfo.cz

Předchozí nehoda se ráno odehrála v úseku mezi Držovicemi a Olšany v místech, kde se kvůli následnému omezení provoz tvoří kolony. „Řidič kamiónu se podle prvotního šetření nevěnoval dostatečně řízení, nestihl dobrzdit před kolonou a narazil do dvou osobních aut. Kamión se převrátil na bok. Na místě byly zraněny tři osoby. Dva řidiči osobních aut byli převezeni do prostějovské nemocnice. Spolujezdkyně jednoho z nich byla letecky převezena do Fakultní nemocnice v Olomouci,” uvedl policejní mluvčí František Kořínek.

Vážná nehoda u Prostějova

FOTO: HZS Olomouckého kraje

Policisté dopravu odkláněli na exitu 26 Držovice. „Předpokládaná doba uzavření dálnice ve směru na Olomouc z důvodů odklizení následků (ranní) dopravní nehody je do večerních hodin,” uvedl Kořínek. Kvůli následné nehodě dvou nákladních vozidel se tvoří na D46 dlouhé kolony ve směru na Olomouc už před Prostějovem.

FOTO: HZS Olomouckého kraje

Nehoda motorkáře



Nehoda motocyklu brzo ráno zkomplikovala dopravu jen o několik kilometrů dál. Motocyklista havaroval na 29. kilometru v místech, kde je omezený provoz kvůli pracím na silnici.

„Pětatřicetiletý motocyklista při havárii utrpěl lehké zranění, se kterým byl transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci. Alkohol u něho policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou,” uvedl Kořínek.