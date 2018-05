Petr Marek, Právo

Slezáková u soudu vinu nepopřela, ale ani se k vraždě nepřiznala. Tvrdila, že si na nic nepamatuje. Prý uvažovala i o tom, že si smrt její manžel přivodil sám. „Pokud jsem to udělala já, strašně mě to mrzí a vím, že to nevrátím,“ řekla v pátek u soudu obžalovaná.

Její advokát postavil obhajobu na tom, že skutek mohla spáchat jiná osoba. Jsou pochybnosti o tom, že vraždila právě moje klientka. To, že byla na místě, není samo o sobě důkazem,“ tvrdil obhájce. Soud však jeho argumenty neakceptoval.

Drahomíra Slezáková u olomouckého krajského soudu

FOTO: Petr Marek, Právo

„Znalci vyloučili nešťastnou náhodu i sebevraždu. Neprokázalo se také, že by se na místě vraždy nacházel někdo třetí. Na noži pak byli stopy DNA jen obou manželů. Navíc obžalovaná se krátce po činu přiznala švagrové i lékaři ze záchranky.

Nic také nesvědčí o tom, že by se bránila protiútoku. Musela si být tedy vědoma, že při použití nože a razanci útoku může manžela usmrtit,“ vysvětlil předseda senátu olomouckého krajského soudu Eduard Ondráček.

Obžalovaná Drahomíra Slezáková u soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

Vše se podle obžaloby odehrálo loni 14. listopadu v chatě v Senince na Vsetínsku. Slezáková tam v opilosti po předchozí slovní rozepři manžela bodla třikrát kuchyňským nožem do přední části hrudníku.

Dvě rány pronikly do srdce, v důsledku čehož muž upadl do bezvědomí. Obžalovaná pak zatelefonovala příbuzným s tím, ať zavolají lékařskou pomoc. Ta však byla marná. S oživováním sice začala Slezákové švagrová a po ní se o to pokoušeli záchranáři, ale muž v důsledku naplnění srdečního svalu krví zemřel.

Manželé se pohádali kvůli půjčce



Věděla, že před osudným konfliktem s manželem na chatě společně popíjeli pivo a borovičku. „Kolik, to bylo, netuším. Řekla jsem mu, že jsem si půjčila peníze z banky, začal mi nadávat a odstrčil mě od sebe rukou.

Rozčílila jsem se a napila přímo z láhve. Pak už nic nevím. V realitě jsem se zase ocitla, až přišla švagrová a začala ho oživovat. Vím, že jsem seděla u stolu a křičela, ať ho zachrání,“ uvedla Slezáková.

„Volala sestře, která bydlí poblíž a u níž jsem zrovna byla. Telefon jsem zvedla já. Říkala, že mám zavolat záchranku s tím, že bratr je mrtvý. Rychle jsem tam běžela. Bratr ležel na zemi, ona seděla za stolem. Propleskla jsem ho, a když jsem zjistila, že nedýchá, přivolala jsem doktory. Když jsme ho oživovali, Draha říkala, že ho zabila, ale nechtěla,“ uvedla sestra oběti.

Alkoholu holdoval vždy mimo práci

Zavražděný, který byl v době činu silně opilý, alkoholu holdoval ve velké míře vždy, když nebyl v práci.

Slezáková prý popíjela jen s ním. „Tak dvakrát do roka jsme se při požívání alkoholu chytili. On měl vždycky jeden šrám, já byla celá modrá. Nikdy jsem ale neuvažovala, že bych mu ublížila,“ popsala obžalovaná.

V podobném duchu hovořili i svědci.

„V důsledku pití se hádali často. Táta býval v opilosti agresivní, navážel se do lidí. Málokdo to s ním vydržel. Máma, když pila, zase byla lítostivá. To i ten den. Volala mi, že jí otec nadává, bije, ať přijedu na chatu. Nejdříve jsem tam nechtěl, byl jsem na takové situace zvyklý, ale pak jsem tam dojel a viděl policajty. Myslel jsem, že je vše vyřešeno a vrátil se domů,“ uvedl syn obžalované.