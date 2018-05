Aleš Honus, Pavel Karban, Právo

Soud, který by měl vynést tresty, probíhá za zavřenými dveřmi, protože jeden z pachatelů byl v době spáchání zločinu mladistvý - do osmnáctých narozenin mu zbýval jediný den.

„Motivace není zcela jasná, dva obžalovaní se vyjádřili v tom směru, že šlo o mladické hecování. Psychologický posudek u jednoho dovodil jakousi inklinaci k ideologii extremismu, ale v žádném případě nebyl členem žádného extremistického hnutí. U pachatele, který sám požár založil, je zde i nějaká záliba v zakládání a pozorování ohně, ale nejedná se o pyromanii nebo nějakou patologickou poruchu,“ uvedl státní zástupce Josef Šuhaj před zahájením líčení.

Obžalovaný Josef Bortel přišel k soudu o holi.

Zatímco nejmladší z trojice, který na kostel hodil láhve s hořícím benzínem, je ve vazbě, další dva obžalovaní jsou vyšetřováni na svobodě. Josef Bortel přišel k soudu o berlích, bez kterých nemůže chodit, protože trpí vzácnou nemocí - tzv. Friedreichovou ataxií, což je nevyléčitelné onemocnění nervové tkáně v oblasti mozečku, jenž řídí motoriku a rovnováhu. Přestože nemoc nemá podle lékařů vliv na inteligenci, může se velmi negativně podepsat na psychice. Podle státního zástupce se ale nic takového neprokázalo.

Nemluvili



Dalším obžalovaným, který k soudu dorazil, je Jakub Hurník. Ten v případu hrál roli řidiče - spolu s Bortelem čekal v autě, až jejich nejmladší kamarád dokoná dílo zkázy. Nikdo z obžalovaných se před zahájením procesu nechtěl s novináři bavit, Hurník navíc svoji tvář skrýval pod kšiltovkou. „Nebudu se vyjadřovat,“ odbýval Bortel přítomné žurnalisty a televizní štáby.

Řidič Jakub Hurník, který mladíky ke kostelu dovezl.

Jak sdělil mluvčí soudu Jiří Barč, dvěma z trojice obžalovaných hrozí tresty v rozmezí od osmi do patnácti let. „Jeden z pachatelů je stíhán jako mladistvý, takže mu hrozí jeden až pět let odnětí svobody,“ doplnil mluvčí.

V třinecké části Guty shořel dřevěný kostel z 16. století. Významná památka byla prakticky zničena.

Kostel obnoví



Zatímco soud projednává případ žhářství, ostravsko-opavské biskupství intenzivně pracuje na projektu znovupostavení kostela. „Obnova je momentálně ve fázi přípravy, probíhá výroba speciálního šindele o délce 70 centimetrů, základní opracování dřevěných trámů na roubení kostela a dokončují se detaily samotného projektu. Jestliže všechno půjde dobře, tak by se na podzim letošního roku mohlo začít s obnovou na místě,“ řekl pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David.

Dva ze žhářů jsou vyšetřováni na svobodě, třetího přivedla eskorta z vazby. Jeho tvář nelze zveřejnit, protože v době spáchání činu byl mladistvý.

O trestu pro trojici mladých žhářů mluvit nechtěl. „Požárem, zapálením kostela, byla způsobena jakýmsi způsobem vyčíslitelná škoda hmotná, ale samozřejmě velká škoda, nevyčíslitelná, kulturní, protože to byl kostel více než 400 let starý. A samozřejmě škoda duchovní, protože to bylo místo, kde se lidé scházeli k bohoslužbě. Já nechci rozhodovat o vině a trestu a určitě nechci rozhodovat o tom, jak velký trest by měl být. Toto soudcům nezávidím, nechť posoudí všechny věci s tím spojené a o nějakém trestu rozhodnou,“ doplnil.

