Patrik Biskup, Právo

Pětačtyřicetiletá žena mu odolávala skoro hodinu, než na pumpu přijel první motorista a zavolal pomoc. Policisté muže tehdy zadrželi, zatím ho ale z ničeho neobvinili.

Kromě rozhozené psychiky žena žádné zranění neutrpěla. To ale může mluvit o štěstí. Vzdorovala totiž člověku, který byl podle zjištění Práva nedávno propuštěn z vězení, kde si odpykával desetiletý trest za pokus vraždy. Podle rozsudku vrazil nůž do srdce o tři roky mladšímu kamarádovi kvůli malichernému sporu. To, že muž útok přežil, byl podle výpovědí lékařů před soudem doslova zázrak.

Přepadená pumpařka se nechtěla s novináři bavit. Její kolegyně potvrdily, že prožila velmi nepříjemné okamžiky. „Víte, co je na tom nejsmutnější? Že ten chlap běhá zase na svobodě, protože ho policajti pustili,“ uvedla jedna z nich.

Na incident už také zareagoval provozovatel čerpací stanice. Noční směny tady totiž sloužil pouze jeden člověk. „Už jsme přijali další dva zaměstnance jako posilu, takže na noc bude chodit dvoučlenná obsluha,“ sdělila na dotaz Práva personalistka firmy. Blíže se k celé věci nechtěla vyjadřovat. „Máme to zakázané od našeho právního zástupce,“ dodala.

Agresora možná utlumil alkohol



Podle policejní mluvčí Dany Ladmanové kriminalisté případ prověřují zatím jako podezření z přečinu výtržnictví. „Toho se měl muž (43) dopustit tím, že obsluhující ženu nejprve natlačil za pult, pak ji tahal za vlasy a vyhrožoval jí,“ uvedla Ladmanová. Potvrdila, že muž po poškozené požadoval sex.

„Případ byl oznámen svědkem, který přišel do objektu patnáct minut po druhé hodině v noci. Pět minut poté jsme muže zadrželi,“ řekla Ladmanová. Policisté muži naměřili v dechu 1,6 promile alkoholu. „Po provedení úkonů ho propustili z cely předběžného zadržení,“ dodala mluvčí policie s tím, že vyšetřování bude pokračovat na svobodě.

A právě alkohol sehrál podle psychologa a soudního znalce Karla Bröckla možná klíčovou roli v tom, že muž čerpadlářce nijak vážně neublížil. „Zřejmě jeho hladina byla tak vysoká, že na toho člověka působil útlumově. Mohlo to mít vliv na sníženou motoriku, oslabení agresivních pudů či na celkové otupení,“ uvedl Bröckl.

Upozornil, že alkohol zpravidla agresivitu zvyšuje. „Pokud ale dosáhne určité hranice, má opačný efekt. Hraniční množství je u každého jedince jiné,“ pokračoval znalec. Připustil, že pokud by byl podezřelý střízlivý, s ohledem na jeho agresivní chování v minulosti hrozilo ženě nebezpečí závažnější újmy.