Petr Kozelka, Právo

K činu došlo loni v jedné z obcí na Prostějovsku. Šnévajs se se svou o osm let starší přítelkyní domluvil, že se osudný den půjdou podívat na byt, kam by se spolu mohli přestěhovat. Muž kvůli tomu nemohl spát a nad ránem přišel na „řešení“ svých pochybností.

„Naklonil se nad svou spící přítelkyní a chtěl ji udusit polštářem. Pak si to ale rozmyslel, obkročmo se na ni posadil a začal ji rdousit. Napadená se bránila, křičela a škrábala, ale obžalovaný ji rdousil tak dlouho, až ztratila vědomí,“ řekla v obžalobě státní zástupkyně Iveta Eichelrová.

Když jsem u ní přestal cítit tep, tak jsem zjistil, že dělám strašnou věc, a okamžitě jsem toho nechal. obžalovaný

Muž nakonec s vražedným útokem přestal, počkal, až se žena probere, a nabídl jí telefon, aby mohla zavolat na policii. „Vzhledem k intenzitě a délce útoku si byl obžalovaný vědom, že může dojít ke smrti, poruše mozku nebo srdeční zástavě. K fatálnímu následku nedošlo jen náhodou,“ upozornila státní zástupkyně.

Nezapíral



Sám Šnévajs se před soudem nepokoušel zapírat. „Hrozně mě to mrzí, byl bych rád, kdyby se to nikdy nestalo. Domlouvali jsme se, že se půjdeme podívat na ten byt, ale já jsem to nezvládl. Říkala mi, že bych se měl osamostatnit od rodičů. Když pak spala, chtěl jsem ji udusit polštářem. Ale to jsem zavrhl a radši jsem ji škrtil. Prostě jsem ji chtěl zabít. Když jsem u ní přestal cítit tep, tak jsem zjistil, že dělám strašnou věc, a okamžitě jsem toho nechal,“ vyprávěl muž.

Napadená přítelkyně přiznala, že jej k osamostatnění nabádala. „Myslela jsem, že by bylo dobré mít byt. Cítila jsem, jak mi sahá na krk, nejdřív to nebylo nic surového. Pak přidal na síle a já se začala bránit, snažila jsem se vymanit. Když jsem se pak probrala, řekl mi, že už se ho nemusím bát, a dal mi do rukou telefon, abych zavolala policii,“ vypověděla žena.

Senát v čele s Tomášem Kurfiřtem vynese rozhodnutí poté, co dovyslechne další svědky a znalce.