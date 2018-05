pem, Právo

Policisté se případem zabývají jako podezřením z ublížení na zdraví s následkem smrti. „V průběhu šetření však nevylučujeme změnu právní kvalifikace,” uvedl Hejtman.

„Z pitvy vyplynulo, že zemřel vlivem jednání druhé osoby. Neměl však na sobě známky bodných, ani řezných ran, nebyl zastřelen. Pravděpodobně o život přišel při nějaké potyčce,“ vysvětlil mluvčí.

Mrtvé tělo leželo v trávě u cesty mezi olomouckými předměstími Holicí a Novými Dvory. „Bylo přikryté modrou plátěnou textilií. Vypadalo jako zabalený balík,“ uvedl už ve čtvrtek Hejtman. [celá zpráva]

Oblečení, které měl muž na sobě.

FOTO: Policie ČR

Policie po totožnosti zemřelého dál pátrá. Byl to běloch evropského, balkánského typu, ve věku okolo 30 let, měřil 197 centimetrů, měl atletickou postavu a krátké tmavé vlasy. Mohlo by se jednat i o cizince.

Na sobě měl černé tričko s bílým nápisem, černé sportovní šusťákové kalhoty s třemi světlými proužky po stranách a černé plátěné šněrovací boty velikosti 45.

Policie žádá veřejnost o jakékoli poznatky, které by jí pomohly k případu zjistit víc. „Kdo si všiml modrého balíku, nechť neprodleně kontaktuje nejbližší policejní služebnu nebo linku 158,“ apeloval na veřejnost mluvčí.