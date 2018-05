Za vyloupení obchodu v Pařížské soud uložil až 13,5 roku vězení

Za vyloupení obchodu s luxusními hodinkami v pražské Pařížské ulici mají jít čtyři cizinci do vězení na dobu od pěti do 13,5 roku. Ve středu to uvedla mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci. Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat. Tři z cizinců byli v Česku už odsouzeni za obdobnou loupež, při které se stal terčem obchod s drahými hodinkami Hublot.