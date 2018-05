Ludmila Žlábková, Právo

„Neomluvil jsem se a nechci se omlouvat,“ zatvrzele opakoval soudci Jansa, který je i přes svůj věk fyzicky mimořádně zdatný, doma denně cvičil s činkou a jezdil na kolečkových bruslích i 10 až 15 kilometrů. Současně byl ale i devětkrát soudně trestán a pondělní soud absolvoval na žádost vězeňské služby v poutech. Ve vazbě totiž napadl dozorce.

Do soudní síně ho přivedl incident z 9. srpna loňského roku, k němuž došlo v podvečer mezi 19. a 20. hodinou v Dolní Nové Vsi v Lázních Bělohrad na Jičínsku. Posílen podle svých slov 4 deci bílého vína a zřejmě i pivem začal kopat a tlouct pěstmi do zaparkovaného auta, protože údajně bránilo průjezdu. Pak obrátil pozornost k pomníku s Kristem na kříži. Jako nevěřící prý nemá církev rád a socha stála na pozemku, který mu mělo pronajmout JZD.

Poškozená trpí posttraumatickou stresovou poruchou a její stav má spíš progresi, než by se zlepšoval. zmocněnec napadených

„Silou ho rozhoupal a povalil na zem, čímž došlo k poškození pískovcového podstavce a k rozlámání litinového latinského kříže s korpusem Ježíše Krista a adorujícím andělem,“ popsala loni poškození kříže policejní mluvčí Lenka Burýšková. Škoda byla přes 15 tisíc.

V ruce měl vidle, bál jsem se

To vše však byl teprve nástup k hlavnímu konfliktu s manželi ze sousedství. Jansovi se nelíbilo, že si ohradili pozemek. Je totiž přesvědčen, že se jedná o veřejný majetek, a proto začal kůly elektrického ohradníku vytahovat ze země. Když ho žena napomenula, udeřil ji rukou do pravé paže, až upadla na zem. Její manžel, který v té době hrabal louku, jí přispěchal na pomoc. Skončil pobodaný v nemocnici.

„Píchnutí jsem se dopustil, ale byla to sebeobrana,“ tvrdil soudu obžalovaný a vysvětloval svoji verzi příběhu. „Poškozený dělal seno, měl v ruce vidle a vytlačoval mě z pozemku. Já už jsem se opravdu bál. Mířil na můj hrudník. Vidle byly tak centimetr, maximálně 5 centimetrů od mého těla. Snažil jsem se ty vidle sklapnout, nechtěl jsem se s ním prát,“ tvrdil soudci. Jak prý do vidlí kopnul, všichni tři spadli na zem a obžalovanému vypadl z trenek nůž.

„Tak jsem nůž vzal a dvakrát jsem se ohnal,“ pokračoval v líčení Jansa, který se domnívá, že ho lidé v jeho bydlišti nemají rádi. Přiznal, že byl pod vlivem alkoholu, ale věděl prý, co dělá.

Když se v průběhu hlavního líčení ještě více zabral do popisu události, začal si ale odporovat. „Ano, mohl jsem odejít, ale chtěl jsem si o pozemku popovídat. Křikl jsem, když seš taková svině, tak já ti ukážu, a vytáhl jsem ten nůž,“ rozpovídal se Jansa.

Přestali hospodařit

„Po útoku se život mých klientů naprosto změnil, došlo ke zhoršení jejich psychického i fyzického stavu. Do té doby měli drobné hospodářství, ale pak museli omezit chov králíků, slepic i ovcí. Už to nezvládají. Poškozená trpí posttraumatickou stresovou poruchou a její stav má spíš progresi, než by se zlepšoval. Nejenže nemůže pomáhat rodinám svých dcer, například s péčí o vnoučata, naopak, pomoc potřebuje sama,“ uvedl zmocněnec poškozených, který pro každého žádá náhradu půl miliónu korun.

Další peníze požadují po obžalovaném jako náhradu škody pojišťovny a město Lázně Bělohrad, zhruba 110 tisíc korun. Jansa se zpovídá z pokusu vraždy, těžkého ublížení na zdraví, výtržnictví a poškození cizí věci. Za to mu hrozí až 18 let vězení.