ape, Právo

Čin se měl stát loni 22. dubna odpoledne na jednotce intenzivní péče ústecké nemocnice. Rajzův příbuzný tam ležel po nehodě, která se stala 4. dubna u obchodního centra v Trmicích nedaleko Ústí nad Labem. Utrpěl mimo jiné zlomeniny obratlů a byl nepohyblivý a nemohl ani mluvit.

„Vypnul tlačítko start/stop lineárního dávkovače noradrenalinu, injektomatu s označením 1.1, uzavřel tlačku infusního setu, dávkujícího roztok antibiotik a uzavřel tlačku infusního setu, dávkujícího roztok minerálních látek, které společně s umělou ventilací udržovaly základní životní funkce poškozeného a ihned poté příslušný box urychleně opustil,“ popsal čin v obžalobě státní zástupce Vladimír Jan.

Rajz před soudem odmítl vypovídat, ten tak četl jeho dřívější výpověď. „Byl jsem u něj na návštěvě poslední, už ale kolaboval. Měl pěnu u pusy, tak jsem zmáčkl tlačítko, chtěl jsem mu pomoct. Sestru jsem nezavolal, měl jsem strach, že jsem něco zmáčkl a bylo by to na mě,“ vypověděl dříve Rajz.

Podle psychologů jsou jeho intelektové schopnosti slabé, odpovídají výraznému podprůměru.

Obžalovaný František Rajz

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Přerušení přívodu léčiv způsobilo podle obžaloby rychlý pokles krevního tlaku a snížení srdeční frekvence se snížením průtoku okysličené krve životně důležitými orgány. Poškozenému tak měla hrozit srdeční zástava s těžkým poškozením mozku. To se ale nestalo, protože včas zasáhl zdravotnický personál oddělení JIP.

Poškozený si podle své výpovědi, kterou soud také četl, přeje, aby byl Rajz odsouzen k vězení. „On si zaslouží za to, co mi udělal, aby byl potrestán. Kdyby mě nezachránili doktoři, tak by mě zabil,“ uvedl poškozený.

Jednání má pokračovat v pátek, pak bude odročeno. Obhajoba si přeje výslech svědkyně, která byla s Rajzem v nemocnici. Ta ale dlouhodobě žije na Slovensku.