pra, Právo

O peněžitém trestu pro Kotrbu informoval server iDnes s odkazem na místopředsedkyni Okresního soudu v Hradci Králové Helenu Hulákovou. Pokud by Kotrba nezaplatil, mohl by jít na měsíc do vězení. Může však také podat proti trestnímu příkazu odpor, a pak by se konalo hlavní líčení.

Incident se odehrál 18. února před královéhradeckým Kulturním domem Střelnice, v němž se konal mimořádný sjezd ČSSD. Kotrba, který se sjezdu účastnil jako akreditovaný novinář za Český rozhlas, tam vytáhl pepřový sprej na bezdomovce, kteří po přítomných chtěli cigarety nebo drobné.

Případ se objevil v médiích a následně se jím začala zabývat policie. Ta ho uzavřela jako podezření z trestného činu výtržnictví, u nějž je sazba až dva roky vězení.

„Bylo to bez zranění. Vyslechli jsme 55letého muže i jednoho z poškozených a věc předali státnímu zastupitelství,“ řekla mluvčí královéhradecké policie Iva Kormošová.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové pak podalo k soudu návrh na Kotrbovo potrestání. Možnost předat případ přestupkové komisi magistrátu státní zastupitelství odmítlo. „To jsme neudělali. Šlo o společensky škodlivější a nebezpečnější záležitost,“ zdůvodnil tvrdší postup šéf královéhradeckého státního zastupitelství Alexander Pumprla.

Sám Kotrba v minulosti své jednání vysvětloval tím, že je po těžkém infarktu a že nemá potřebu se po ulicích „rvát s podnapilým bezdomovcem, který chce peníze na alkohol a nenechá se odbýt“.

Vykázaný ze sjezdu



Kotrba byl kdysi členem ČSSD, ale členství mu bylo už před delším časem pozastaveno. Ze sjezdu ho sociální demokraté po potyčce s bezdomovci vykázali.

Také Český rozhlas spolupráci s Kotrbou bezprostředně po únorovém incidentu rozvázal. A analytikovo jednání odsoudil i Syndikát novinářů ČR.

„Územní sdružení Syndikátu novinářů ČR pro Prahu a Středočeský kraj odsuzuje agresivní chování politického aktivisty Štěpána Kotrby, který dlouhodobě zneužívá novinářské profese k prosazování svých vlastních zájmů. Zároveň zdůrazňujeme, že výše jmenovaný není členem SN ČR,“ sdělil na Twitteru novinářský syndikát.