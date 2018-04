Novinky

„Lze konstatovat, že klinický stav (…) a riziko těžkého poranění mozku (…) neumožňuje odsouzenému výkon trestu, aby nebyl ohrožen život a jeho zdraví,“ citovala ČT z posudku.

Janoušek žádá o odpuštění zbytku trestu už několik měsíců odnětí svobody. Poukazuje právě na špatný zdravotní stav, kvůli kterému mu justice výkon trestu v minulosti přerušila. Stěžoval si na problémy s hlavou. Pražský soud si následně vyžádal posudek znaleckého ústavu k zdravotnímu stavu odsouzeného a rovněž poslala vězeňská služba lékařské zprávy.

Lobbista v roce 2012 úmyslně srazil autem ženu v pražské Michli. Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec dostal 4,5 roku za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Trest nastoupil v listopadu 2014.

V brněnské věznici zůstal do března 2016, poté byl dočasně propuštěn na svobodu. Brněnský krajský soud loni v listopadu zamítl Janouškovu další žádost o přerušení trestu. Zároveň ale uvedl, že zdravotní prognóza nepředpokládá zlepšení a Janoušek by měl situaci řešit žádostí o upuštění od zbytku trestu.

Janoušek se v určeném termínu do věznice nevrátil. Jeho advokát podal v Praze žádost o odpuštění zbylého trestu, pražský soud ale celý spis následně zaslal do Brna. Brno trvalo na tom, že o žádosti by měl rozhodnout ten soud, který Janouškův případ řešil jako první, tedy Městský soud v Praze. Nejvyšší soud mu dal za pravdu. Žádost tak bude projednávat soudce Tomáš Kubovec.