jem, ok, Novinky

Podle zjištění redakce přijeli muži do hotelu v pátek, ubytovali se a zaplatili pobyt do pondělí. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se rozhodli předčasně ukončit pobyt. V neděli odpoledne policie vydala pátrací relaci s fotkami podezřelých i videem, dle zdroje redakce se ale pátrání k personálu hotelu nedostalo.

V neděli večer se sedm mužů zničehonic rozhodlo pobyt ukončit. Proč tak udělali a kam měli namířeno, není jasné. Kde se cizinci skrývali od nedělní večera do pondělního zadržení, zatím netuší ani policie. Vše ale nasvědčuje tomu, že si museli být vědomi, že policie po nich jde a hledá je. Po zadržení policii však měli říct, že jsou překvapení a o vyšetřování nic netušili. [celá zpráva]

Policie detaily činu a pohyb podezřelých vyšetřuje. „To, kde se podezřelí po činu zdržovali, je předmětem vyšetřování. Takovou informaci v tuto chvíli nemám,“ řekl Novinkám mluvčí policie Jan Daněk.

Pět obviněných



Policie pět útočníků v pondělí odpoledne obvinila. Dva z trestného činu těžkého ublížení na zdraví a tři z výtržnictví. U posledních dvou mužů bylo vyhodnoceno, že se do konfliktu nezapojili, snažili se ho spíše uklidnit a byli propuštěni na svobodu. [celá zpráva]

Video

Zadržení cizinců podezřelých ze zbití číšníka v centru Prahy

Sedm útočníků zadržela policie v pondělí vpodvečer po upozornění cestujících a dispečera kamerového systému na letišti. Seděli na zahrádce jedné z restaurací a byli překvapeni. Všichni jsou sportovci, posilují, boxují, jsou fyzicky velmi zdatní, řekl Novinkám kriminalista Miroslav Hyhlík.

Bili se i v pátek



Podle něj byli Nizozemci v Praze na dovolené, jezdili do ČR častěji, nebyli tu poprvé. Tentokrát jejich pobyt trval od pátku do pondělí.

Policisté požádali o pomoc při pátrání v neděli odpoledne především personál hotelů, či penzionů, který by muže poznal. Kriminalisté tehdy uvedli, že cizinci na personál restaurace ve Vladislavově ulici zaútočili poté, co je upozornil, že na zahrádce restaurace nemůžou pít vlastní donesený alkohol. Hádka pak přerostla v surové napadení jednoho z číšníků. Cizinci muže povalili na zem a tam ho začali mlátit pěstmi do hlavy a kopat do něj. Muž utrpěl těžké zranění.