„Cizinec poté z místa utekl, aniž by poškozenému poskytl pomoc,“ informovala policejní mluvčí Lenka Burýšková s tím, že zraněný mladík byl převezen do nemocnice, kde zůstal hospitalizován.

„Poté, co se o případu dozvěděli policisté, začali okamžitě po podezřelém pátrat. Vyslechli množství svědků a získali i pravděpodobný popis útočníka,“ pokračovala mluvčí. I díky tomu se podařilo podezřelého cizince zadržet. Ještě v pondělí byl obviněn z těžkého ublížení na zdraví a z výtržnictví a hrozí mu trest od tří do deseti let vězení.

Situací na Rychnovsku se policie intenzivně zabývá v souvislosti s rozvojem tamní průmyslové zóny v Solnici a Kvasinách a s tím související kumulací zahraničních pracovníků. V legálních i nelegálních ubytovnách jich tam žilo na tisíce. Už v roce 2016 proto policie zesílila kontrolu ubytoven, dodržování dopravních předpisů i dohled nad bezpečností ve městě a okolí.

„Zejména o víkendech jsou hlídky posilovány od kolegů z pohotovostního a eskortního oddělení,“ dodal Vladimír Vach z rychnovské policie.