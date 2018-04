Jan Středa, Novinky

Chlapec řídil vozidlo značky Škoda. Policisté vozidlo zkontrolovali krátce před osmou hodinou večer. Ve voze se kromě řidiče nacházeli také další nezletilí pasažéři, a to ve věku od 13 do 17 let.

„K objasnění okolností události jsme zahájili úkony trestního řízení pro čin jinak trestný neoprávněné užívání cizí věci,“ řekla mluvčí ostravské policie Gabriela Holčáková. Za tento trestný čin by dospělému pachateli hrozil trest odnětí svobody až na dva roky, chlapec ale kvůli nízkému věku není trestně odpovědný.

Jak nezletilý řidič k autu přišel, však zatím není jasné. „Podezřelý využil svého práva a k věci nevypovídal,“ sdělila Holčáková. Událost dále prověřují ostravští policisté.

V Ostravě jde již o čtvrtého nezletilého řidiče v tomto roce. Jeden z nich před policisty dokonce ujížděl. [celá zpráva]