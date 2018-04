Rumunské převaděče z D5 vydá Česko do Německa

Rumunští převaděči, kteří byli v únoru zadrženi na dálnici D5, budou vydáni do Německa. V úterý to Právu potvrdila státní zástupkyně Taťana Ulčová, která má vyšetřování na starosti a o vydání rozhodla. Čtveřice Rumunů je ve vazbě za pašování uprchlíků do Německa. Cizinci tvořili posádku dvou kamiónů, ve kterých policie při kontrole objevila 35 migrantů, z toho 13 dětí.