Petr Kozelka, Právo

Brněnský soud projednával žádost někdejšího olympionika od září loňského roku. Plachetka, trojnásobný mistr republiky a účastník olympiády v Atlantě, odsouzený v roce 2012 za znásilnění sestry své družky, totiž přišel s tvrzením, že se objevily nové důkazy dokazující jeho nevinu.

Klíčové pro naději na obnovu procesu bylo svědectví kamarádky znásilněné ženy, které se prý oběť svěřila, že si všechno vymyslela.

Působí to na nás dojmem, že se domluvili, ale už neměli domluvené detaily soudce Aleš Novotný

„Řekla, že to udělala dobrovolně, že to chtěla zkusit, záviděla svojí sestře. Všude se s tím chlubila, že to provedla, říkala, že je taková slavná frajerka,“ horovala za Plachetkovu nevinu u jednoho z minulých jednání svědkyně s tím, že takové přiznání pak znásilněná žena zopakovala i při komunikaci na sociální síti.

Oběť ale u soudu jakékoli přiznání odmítla a doplnila, že svůj profil na Facebooku přestala používat poté, když získala dojem, že se do něj snaží někdo neprávem přihlásit.

Podle soudce svědkyně není věrohodná



Senát soudce Novotného nakonec po rozsáhlém dokazování usoudil, že předložený důkaz k obnově procesu nestačí. „Působí to na nás dojmem, že se domluvili, ale už neměli domluvené detaily,“ prohlásil soudce s tím, že Plachetkova klíčová svědkyně není příliš věrohodná.

Bývalý boxer od začátku vyšetřování tvrdil, že se ničeho nedopustil. Soudy ale nakonec došly k závěru, že o prázdninách 2011 v Brně ve svém autě znásilnil kamarádku své družky. Pak odjel do Británie, tamními úřady byl ovšem zadržen a skončil zpátky v Česku.

S vězením už měl přitom zkušenosti, protože v roce 1998 dostal 13 let za vraždu a pokus vraždy. Zastřelil totiž matku své bývalé družky, jeho partnerce zachránilo život jen to, že v rozhodném okamžiku selhala zbraň. Z trestu si odseděl devět let.

Rozhodnutí o tom, že nový proces nebude, ještě není pravomocné, Plachetka si totiž podal stížnost, o které rozhodne Vrchní soud v Olomouci.