„Muž se záměrně vyhýbá nástupu trestu, který dostal za trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými látkami a jedy,“ řekla Novinkám mluvčí policie Lucie Nováková. Jak vysoký dostal trest, nevěděla.

Podle televize Prima, která policii přivolala a natočila učitelův útěk, se muž ukrýval mezi studenty přímo na internátu školy. Mluvčí potvrdila, že ve čtvrtek večer dostali policisté oznámení, že hledaný učitel se nachází ve Skalsku, kam okamžitě vyjeli. Muž však při příjezdu policistů začal utíkat oknem a po střeše.

Odsouzený Michal Hiřman

FOTO: Policie ČR

„Následovala policejní pátrací akce za účasti policistů, psovodů i vrtulníku. Po několika hodinách byla akce ukončena s negativním výsledkem,“ konstatovala Nováková s tím, že pátrání po muži ale bude dále probíhat.

Bývalý učitel televizi vzkázal, že se nikdy neprokázalo, že by prodával drogy.

Po Michalu Hiřmanovi vyhlásila policie pátrání na začátku ledna kvůli maření výkonu úředního rozhodnutí, protože nenastoupil do vězení. Tam si má odsedět trest za to, že na střední fotografické a filmařské škole prodával drogy, policie u něj našla marihuanu a pervitin. Ve škole učil a spravoval počítačovou síť. Policie jej za to obvinila již na konci roku 2015.