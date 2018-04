ČTK

Státní zástupkyně pro dvaadvacetiletého muže z Děčína navrhla trest kolem devíti let vězení, Pulpánova advokátka žádá trest pod hranicí trestní sazby, která je v jeho případě pět až 12 let vězení, a také ambulantní sexuologickou léčbu. Léčbu doporučil i sexuolog Petr Wiess, který s dalšími znalci zpracovával posudek. Podle něj Pulpán netrpí pedofilií ani jinou sexuální deviací, odhalili u něj ale poruchu osobnosti.

V souvislosti s Pulpánovým jednáním si mohly dívky podle soudu osvojit škodlivé návyky ukazovat svou nahotu neznámým osobám prostřednictvím sociálních sítí.

Vydával se za dívku



Pulpán podle obžaloby zakládal v letech 2012 až 2015 smyšlené profily na sociální síti Facebook a na komunikačních aplikacích Skype a ICQ a navazoval kontakty s dívkami ve věku od sedmi do 24 let. Obětem bylo převážně mezi deseti a 12 lety, on sám se nejčastěji vydával také za nezletilou dívku.

Od obětí nejprve požadoval erotické fotografie. Když mu je poslaly, začal jim vyhrožovat, že je zveřejní, a chtěl po nich pornografii. Některé oběti pak před webkamerou masturbovaly a močily.

Pulpán se ke kontaktům přes internet v průběhu hlavního líčení přiznal, odmítl ale obvinění, že se pokusil pohlavně zneužít tehdy jedenáctiletou sestru své bývalé přítelkyně.

Předseda trestního senátu Jiří Bednář začal číst rozsudek krátce po 8:00. S ohledem na rozsáhlost případu jej vyhlašuje vsedě.