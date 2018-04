Patrik Biskup, Právo

„U dvou z obžalovaných byl soud v důkazní nouzi, a nemohl tak učinit kategorický závěr o vině,“ uvedla mluvčí soudu Lucie Jíchová. Malý odešel od soudu s trestem dva roky a tři měsíce vězení, který byl podmíněně odložený na stejně dlouhou dobu. Rozsudek je pravomocný, krajský soud rozhodoval v odvolacím řízení. Původně okresní soud v Domažlicích uznal vinnými všechny tři celníky.

Obžaloba tvrdila, že celníci požadovali od prodejců na tržnici různé finanční částky za přimhouření oka nad nelegálním prodejem padělků. Výběr peněz prezentovali jako pokutu za porušení předpisů. „O kontrolách nesepsali žádný protokol a vyinkasované peníze si mezi sebou rozdělili. Zboží přitom nezabavili a nechali ho dál na stáncích, za což inkasovali desítky tisíc korun,“ uvedl státní zástupce.

Všichni obžalovaní tvrdili, že se ničeho nedopustili. Podle nich šlo ze strany stánkařů o odvetu za časté kontroly. Pokud udělovali pokuty za porušení předpisů, tak to podle obžalovaného Vogeltanze probíhalo tak, že prodejci za přítomnosti překladatele nejprve vysvětlili, čeho se dopustil.

„Jestliže souhlasil s pokutou a zaplatil ji na místě, dostal jako doklad útržky z bloků. Peníze jsme řádně vyúčtovali,“ uvedl.

Padesát eur stačilo



Stánkaři ale tvrdili opak. „Přišel za mnou celník a řekl mi, že prodávám značkové věci a že za to musím zaplatit pokutu. Já jsem mu na to odpověděl, že mám u sebe jenom padesát eur. Řekl, že to stačí, a peníze si vzal. Zboží mi nechal, ale potvrzení o zaplacení pokuty jsem od něho nedostal,“ řekl vietnamský svědek. Stejný scénář kontroly popsali ještě další dva stánkaři. Jeden z nich ukázal na Malého s tím, že jemu dával peníze.

Výpověď Vietnamců nepřímo potvrzovaly další důkazy. Například audionahrávka, kterou při kontrole pořídil jeden z trhovců. „Máš tady padělky. Buď zaplatíš, nebo budu muset sepsat protokol a zboží ti sebereme,“ říká celník na nahrávce. Z té je dále patrné, že plagiáty nezabavil a s trhovcem, který „pokutu“ zaplatil, se loučí radou: „Dej si to někam, aby to nebylo přímo na stánku.”

Soudní znalkyně po zkoumání nahrávky uvedla, že jsou tam tři česky mluvící muži a jeden s cizojazyčným přízvukem. „Nejzřetelnější hlas jednoznačně patří obžalovanému Malému, druhý pravděpodobně Vogeltanzovi a u třetího nelze vyloučit, že jde o Praštila,“ prohlásila znalkyně.