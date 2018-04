bad, Novinky

Rath se domáhá třicetitisícové satisfakce za to, že byl podle svých slov eskortou „vláčen v poutech“ z vazební cely k soudním jednáním, což ho prý, vzhledem ke zvýšenému zájmu o případ, dehonestovalo v očích veřejnosti.

„Nešlo mi primárně o moji osobu, ale o to, ukázat na zažívanou praxi v naší zemi, kterou považuji za nevhodnou,“ řekl bývalý hejtman, podle kterého jde o nadužívání represívních prostředků v případech, kdy obžalovaný není nebezpečný sobě nebo svému okolí. „Je to takový relikt z éry komunismu, zejména z padesátých let. Prostě se to tak traduje, je to takový zvyk,“ dodal.

Jako jiný příklad uvedl případ Jany Nagyové (nyní Nečasové, nepravomocně odsouzené ze zneužití rozvědky ke sledování bývalé manželky někdejšího premiéra Jana Nečase), kterou rovněž eskorta přiváděla k soudnímu jednání v poutech. „Ono to dehonestuje a sráží úroveň trestního řízení jako celku a pošlapává to princip presumpce neviny,“ prohlásil Rath. „Vyžíváme se a hrajeme si na ty nízké pudy v člověku a společnosti,“ dodal s tím, že to je ostuda České republiky.

Ministerstvo spravedlnosti se pozastavilo nad termínem „vláčení“. Rath proto popsal, že mu byl pouty provlečen řetízek, za který jej eskorta k soudu vedla. „Ten řetěz mi připomínal řetěz na vodění dobytka a tím vás vedou jako kravku na pastvu,“ podotkl Rath.

Obhájce: Mohli ho vést jinudy



Bývalý hejtman svou žalobu podporoval také mimo jiné tím, že do soudní síně je více přístupových cest a on tak nemusel být veden eskortou před zraky novinářů. Soud si proto od Krajského soudu v Praze, který Rathovu kauzu řeší, vyžádal přípis. V něm soudce Robert Pacovský uvedl, že není do jednací síně možné vstoupit z vazebních cel jinak než přes veřejně přístupné chodby.

„Jiná možnost eskortace je zcela zjevná a je tam, jsou tam dvě schodiště,“ oponoval Rathův obhájce Roman Jelínek. „Pokud (soud) tvrdí, že tam není jiná přístupová cesta, pak já říkám, že neuvádí pravdu,“ dodal a předestřel soudkyni náčrtek plánku budovy krajského soudu. Na návrh právní zástupkyně ministerstva spravedlnosti Aleny Hladíkové soud učiní ještě jeden dotaz ohledně rozložení místností, chodeb a vstupů v budově krajského soudu. Jednání proto odročila na příští pondělí, kdy plánuje také vyhlásit rozsudek.

Původně bývalý hejtman žádal celkem 90 tisíc korun, jeho šedesátitisícový nárok za ušlý zisk, zákaz vycestování z republiky a náklady na obhajobu soudy už loni pravomocně zamítly. Třicetitisícový nárok původně Obvodní soud pro Prahu 2 prohlásil za promlčený, odvolací soud ale v tomto ohledu žalobu vrátil k novému projednání. Podle něj totiž promlčený nebyl.

Ministerstvo spravedlnosti v minulosti Rathovi přiznalo devatenáct tisíc. Rath strávil po svém zadržení v květnu 2012 více než rok a půl ve vazbě. Ústavní soud označil v lednu 2014 vazbu minimálně od června 2013 za protiprávní. V červenci 2015 byl za korupci a manipulaci s veřejnými zakázkami odsouzen k 8,5 roku vězení.

Tento verdikt následně zrušil odvolací soud, a to kvůli nezákonně pořízeným odposlechům. Oprávněnost jejich použití ale nakonec loni potvrdil Nejvyšší soud, a případ se tak vrátil k novému projednání. V něm by měl verdikt padnout na konci června.