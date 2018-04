Je mi to líto, přiznal střelec z Chomutova. Žalobce pro něj chce 12 až 20 let

Petr Benda, který loni v Chomutově podle obžaloby zastřelil řidiče dodávky, by měl podle státního zástupce Vladimíra Jana dostat trest za vraždu s rozmyslem při spodní hranici sazby. Ta je v rozmezí 12 až 20 let. Podle obhajoby by ale měl být zproštěn obžaloby, protože odvracel nebezpečí a jednal v krajní nouzi. Řidič dodávky, kterého Benda zastřelil, podle svědeckých výpovědí při jízdě srazil ženu a boural do aut. Krajský soud v Ústí nad Labem vynese rozsudek v úterý.