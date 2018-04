aje, Novinky, Právo

Pražští kriminalisté stíhají šestadvacetiletého muže pro trestný čin vraždy. „Zároveň podali podnět na jeho vzetí do vazby, což soud akceptoval,” uvedl Daněk. Podezřelý, který v minulosti nebyl trestně stíhaný, se podle něj k vraždě doznal.

Vražda se odehrála v úterý ve večerních hodinách v obchodě s oblečením. „Podle prozatímních zjištění pachatel přišel do obchodu, tam se převlékl do nových šatů a zavraždil dvaačtyřicetiletou ženu. Následně z obchodu odešel a ještě předtím si z pokladny odnesl nezjištěný obnos peněz,“ uvedl již dříve Daněk.

Přesné okolnosti vraždy kriminalisté i nadále vyšetřují. „Kdy se převlékl, jestli před, nebo po činu, kolik peněz si odnesl, to všechno bude předmětem vyšetřování. Kriminalisty bude také zajímat duševní stav toho muže,“ přiblížil Daněk.

Policisté budou čekat na výsledky znaleckých posudků, které by měly zodpovědět otázku toho, zdali je muž za svůj čin trestně odpovědný. „Vypracování ale bývá záležitostí týdnů, někdy i měsíců,“ dodal Daněk. Pokud znalci muže uznají trestně odpovědným, hrozí mu trest v délce patnácti až dvaceti let nebo až výjimečný trest.

Pachatel po sobě v obchodě zanechal oblečení.

FOTO: Policie ČR

Muže zadrželi ve středu na základě oznámení od záchranné služby, která policii informovala, že v dopoledních hodinách převážela podezřelého muže z Karlína do psychiatrické léčebny. S podezřelým mužem ještě před záchranáři měli co do činění městští strážníci, kteří ale v tu dobu netušili, že je muž hledaný, protože podoba podezřelého byla zveřejněna až později.

„Kolem půl osmé ráno jsme přijali oznámení od recepční kancelářské budovy, že se tam nachází zmatený nahý muž. Strážníci ho na místě našli a zjistili, že je zřejmě duševně nemocný,“ řekl ve středu Novinkám mluvčí strážníků Jan Čihák. Muž nebyl nijak agresivní, a proto na místo zavolali záchranou službu, která si takové případy přebírá.

Po návratu na základnu si záchranáři všimli ve zpravodajství aktuálního pátrání a informovali policii.