Soud vyslechl jak Astapčuka, tak i svědka, který měl do případu vnést jiné světlo. „Nicméně ani toto svědectví nás nepřesvědčilo o tom, že by mohlo mít vliv na změnu posouzení jednání, kterého se pan odsouzený dopustil,“ prohlásila soudkyně Kateřina Radkovská.

„Věříme panu odsouzenému v tom, že na schůzku nešel s úmyslem pana poškozeného zabít,“ uvedla také soudkyně.

Astapčuk před třemi lety za bílého dne na pražské Florenci ubodal svého bývalého, o čtyři roky staršího lotyšského spolubydlícího. Konfliktu předcházela hádka a rvačka kvůli Lotyšově přítelkyni. S tou se Astapčuk kamarádil a vídal, což se druhému muži nelíbilo.

Oba si dali sraz na Florenci, kde se odehrála zmiňovaná hádka a rvačka. Lotyš podle svědků vyhrál, když ale odcházel z místa, Astapčuk za ním vystartoval s nožem v ruce a osmi ranami Lotyše ubodal k smrti.

Astapčuk se hájil tím, že jednal v afektu a ze strachu z poškozeného. „Bylo mu vyhrožováno fyzickou likvidací. Jednání bylo vedeno snahou zachránit si vlastní život,“ řekla Astapčukova právní zástupkyně Lenka Lukešová.

BEZ KOMENTÁŘE: Po šarvátce zůstal na Florenci mrtvý muž (video z července 2015)

„Bylo jasně prokázáno, že to byl pan odsouzený, který byl zbit – poměrně asi dost – panem poškozeným. Bylo ale také prokázáno, že ten konflikt mezi nimi skončil, pan poškozený z místa činu odcházel, a teprve tehdy ho (Astapčuk) napadl poměrně brutálním způsobem, bodal ho do krku, do břicha, zasadil mu celkem osm ran,“ konstatovala Radkovská, která mimo jiné neuvěřila Astapčukovu tvrzení, že vražedný nástroj „našel na zemi během bitky“.

Astapčuk také v žádosti uvedl, že nedostal prostor vyjádřit se k osobnosti poškozeného a k jejich vzájemnému vztahu. Soud proto v pondělí ještě vyslechl jejich společného známého, který ale příliš nového světla do případu nepřinesl.

Radkovská před dvěma lety poslala Astapčuka na 17 let do vězení, odvolací soud mu pak sice trest o dva roky snížil, přidal k němu ale vyhoštění z České republiky na neomezenou dobu.

Astapčuk si ve své žádosti o obnovu řízení rovněž posteskl, že je trest moc přísný. Radkovská mu ale připomněla, že se činu dopustil ve zkušební době za jiný trestný čin, a sice těžké ublížení na zdraví, což se promítlo i do výše trestu.