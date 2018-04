den, Právo

„Obžalovanému je kladeno za vinu, že se mezi lety 2004 až 2012 měl dopouštět trestného činu tím, že nakupoval, dovážel, skladoval a následně dále prodával líh, ze kterého nebyla odvedena spotřební daň,“ sdělil mluvčí ostravského krajského soudu Jiří Barč. Dodal, že tuto činnost Antoniazi realizoval ve spolupráci s dalšími osobami.

„Docházelo tak k opakované denaturaci již denaturovaného lihu namísto lihu čistého. Tento líh pak byl následně prodáván bez vědomí správce daně,“ popisoval dále mluvčí soudu s tím, že celkově jde podle obžaloby o více než čtyři milióny litrů lihu. „Škoda způsobená neodvedením spotřební daně přesahuje jednu miliardu korun,“ shrnul Barč. Antoniazimu tak v případě prokázání viny hrozí vězení na devět až čtrnáct let.

Největší odběratel lihového bosse

Podle policie patřil Antoniazi k vůbec největším Březinovým odběratelům. K jeho usvědčení podle informací žalobce pomohla i výpověď Březinova mladšího bratra Tomáše, který se rozhodl s policií spolupracovat. Samotný Antoniazi se před soudním jednáním odmítl Právu ve věci vyjádřit. „K případu se vyjádřím až po skončení procesu,“ podotkl pouze.

Podle ČTK ale u soudu připustil, že dnes už pravomocně odsouzeného Březinu a další členy jeho skupiny zná. Připustil i obchodní kontakty. Tvrdí ale, že nikdy nepřekročil hranici zákona. „Do roku 2006 jsem od společnosti Březiny nakupoval líh. Ale vždy legálně,“ řekl. Dodal, že občas si od podnikatele půjčoval peníze a Březina mu prý i několikrát nabízel, aby od něj nezdaněný, a tedy nelegální líh odebíral. To podle svých slov s ohledem na pověst budované firmy ale odmítl.

Šéf lihové mafie Radek Březina byl již s dalšími sedmi lidmi kvůli obchodům s nezdaněným lihem pravomocně odsouzen Krajským soudem v Olomouci. Dostal 13 let vězení za rekordní škodu na daních ve výši 6,39 miliardy korun. Kromě něj bylo odsouzeno i dalších šest obžalovaných, kteří si odsedí tresty od čtyř do 12 let. Pouze jeden obžalovaný dostal podmínku. Zmiňovaný bratr Březiny vyfasoval u soudu čtyři roky, protože spolupracoval s policií. Případ tohoto údajného odběratele Březinova lihu není posledním, které mají žalobci zmapovány.