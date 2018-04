bad, Novinky

Hluchoněmý Farbar nejprve v září 2016 v Českých Budějovicích napadl o deset let mladšího chodce zezadu cihlou, dvakrát ho praštil do hlavy a okradl ho. Muž s rozbitou hlavou a krvácením do mozku přežil jen díky včasné lékařské pomoci. Farbar nejprve vinu popíral, před soudem se ale přiznal, svého činu litoval a poškozenému se omluvil. K přepadení se Farbar uchýlil jen pár měsíců poté, co opustil brány vězení, kde pykal za podobný delikt.

O devět měsíců později spolu se svým známým Michalem Tokárem přepadl opilého čtyřiašedesátiletého Rakušana, který se v Budějovicích opil a hledal svůj hotel. Farbar s Tokárem ho pod záminkou ukázání cesty do hotelu vylákali do opuštěné ulice, kde mu do očí nastříkali pepřový sprej, a když spadl na zem, mlátili ho a kopali. Nakonec mu ukradli pas a peněženku s dvěma stovkami korun a z místa utekli. Jenže si jich všiml taxikář na náměstí, díky kterému byli oba kriminálníci dopadeni.

Já ne, to on



Vinu ale svalují jeden na druhého. Zatímco Tokár tvrdil, že aktivnější při přepadení Rakušana byl Farbar, ten naopak tvrdí, že sice na místě činu byl, s Rakušanem se dostal do kontaktu, nic špatného ale neprovedl. Loupež podle něj spáchal Tokár a Farbar z místa činu prý utekl. Tokár Farbarovi prý vrazil sprej do ruky s tím, aby Rakušana postříkal, protože páchl.

Když muž upadl a Farbar viděl, jak do něj Tokár začal kopat, dal se prý na útěk. Na útěku mu prý Tokár nutil peněženku přepadeného, Farbar ji údajně nechtěl. „Tokár mi dával peněženku, ale já mu dal facku a vrátil jsem mu peněženku,“ tvrdil Farbar. Vysvětloval tím, jak se na peněženku dostala jeho pachová stopa. Tokár si podle něj při loupeži vzal rukavici.

Budějovický soud Farbarovi ale neuvěřil a potrestal jeho jednání jako dva samostatné činy. Za první loupež s cihlou v ruce dostal čtrnáct let, přepadení Rakušana pak soud ohodnotil jedenácti lety. Farbar ale ve svém odvolání tvrdil, že s přepadením nemá v podstatě moc společného, a navrhoval soudu zproštění obžaloby z tohoto činu. Trest proto považuje za nepřiměřeně přísný. Budějovický soud navíc podle něj nevzal v potaz například jeho upřímnou snahu prvnímu poškozenému nahradit újmu, kterou soud určil na více než 150 tisíc korun.

„Mám za to, že uložený trest je tvrdý, přísný, nikoliv ale nezákonný,“ komentoval trest státní zástupce Vlastimil Hrdlička.

Vyvrácená obhajoba



Odvolací soud nakonec částečně vyslyšel Farbarovo odvolání a trest snížil.

„Nebyly žádné pochybnosti o vině pod bodem jedna, právní kvalifikace také odpovídala. Rovněž nebyly žádné pochybnosti pod bodem dva,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Jan Sváček s tím, že proti Farbarově výpovědi stála řada usvědčujících důkazů jako pachové stopy nebo svědecká výpověď taxikáře. „Osamocená obhajoba Martina Farbara byla těmito důkazy vyvrácena,“ uzavřel Sváček.

I tresty byly formálně v pořádku, podle názoru odvolacího soudu ale neodpovídaly paragrafu o přiměřenosti trestu. „S přihlédnutím ke všem uvedeným okolnostem soud dospěl k názoru, že tento trest je nepřiměřeně přísný,“ uvedl Sváček. Trest za první přepadení s cihlou proto snížil o dva roky, přepadení Rakušana pak zmírnil o tři.

Tokár dostal v Budějovicích čtyři a půl roku dlouhý trest ve věznici s ostrahou, proti kterému se odvolal. Posléze vzal ale odvolání zpět a trest tedy přijal.