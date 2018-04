Petr Kozelka, Právo

Holeček, který těžko chodí a k soudu jej musela eskorta přivézt na invalidním vozíku, seděl osudný večer na svém oblíbeném místě v centru Brna. Tam jej ovšem začal otravovat o dvacet let mladší muž, jenž od slovního útoku přešel i k nastříkání pepřového spreje do obličeje sedícího bezdomovce.

„Ten poté vzal nůž a mladšího muže bodl do hrudníku. Čepel přitom poranila tepnu a játra. Napadený ještě sám došel do nemocnice,“ řekl státní zástupce Ivan Hrazdira.

Muž, který celou situaci vyprovokoval, přiznal, že byl pod vlivem alkoholu.

Vousatému bezdomovci vyčítal, že se povaluje na veřejnosti a neváží si zdarma získaných potravin. „Povídal mi: dědku, tys ještě nechcípl? Sbal si věci, děláš tu jen ostudu, půjdeš pryč, nebo dostaneš,“ zavzpomínal u soudu Holeček. Po těchto výhrůžkách mu prý muž nastříkal do obličeje sprej.

Obžalovaného musela eskorta přivézt na invalidním vozíčku.

FOTO: Petr Kozelka, Právo

„Já jsem pak radši vytáhl nožík, co jsem měl na jídlo. Nechtěl jsem nikomu ublížit, ale on se tam začal strkat s mým kamarádem. Nakonec jsem ho bodnul jen trochu do hrudníku, abych ho vystrašil. Kdyby tam ta čepel zajela celá, tak bych ho zabil, ale to já jsem nechtěl. Byl jsem naštvaný a bál jsem se o sebe i o kamaráda,“ vysvětloval soudu Holeček.

Senát v čele s Jaroslavou Bartošovou ale nepřesvědčil. Soudkyně upozornila, že v roce 2002 už Holeček dostal za ublížení na zdraví sedm let, navíc má 13 záznamů v rejstříku trestů.

„Sice konflikt nevyprovokoval, byl to poškozený, kdo si vzal obžalovaného na paškál, protože mu vadilo jeho chování. Slovní útok ani použití spreje ale nedávají oprávnění k tomu, aby obžalovaný bodl nožem, navíc do hrudníku. Poškozený by bez operace nepřežil,“ upozornila Bartošová.

Trest ale ještě není pravomocný, Holeček se proti němu na místě odvolal.