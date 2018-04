Novinky, ČTK

Nehoda se stala v noci ze Silvestra na Nový rok. Asi hodinu a půl po půlnoci na křižovatce Spálené a Myslíkovy ulice řidič srazil 26letou Kolumbijku, které záchranáři již nedokázali pomoci. Dechová zkouška následně ukázala, že muž měl přes dvě promile alkoholu.

Po nehodě muž skončil v takzvané útěkové vazbě, odkud byl 4. ledna propuštěn na kauci milión korun. Na konci února se však nedostavil k schůzce s probační službou, která o tom následně informovala státního zástupce.

Přísnější sazba s vyšším možným trestem



Soudce Horký navíc navrhuje, aby případ převzal pražský městský soud. Mohlo by podle něj jít o trestný čin úmyslného obecného ohrožení. Státní zastupitelství muže obžalovalo z nedbalostního usmrcení, za něž mu lze uložit maximálně osmileté odnětí svobody.

Soudce Horký se ale domnívá, že muž se dopustil obecného ohrožení, které Rus spáchal podle nejpřísnějšího odstavce. Mohlo by mu tedy hrozit 12 až 20 let, nebo i doživotí. O tom, který ze soudů se bude kauzou zabývat, rozhodne Vrchní soud v Praze.

Podle Horkého rozhoduje zhruba do tří týdnů od předložení návrhu. "Pan obžalovaný je zde ohrožen sazbou od dvanácti let a výše, proto jsme rozhodli, že předkládáme tento spis vrchnímu soudu, který je nejblíže příslušným Obvodnímu soudu pro Prahu 2 i Městskému soudu v Praze, jenž by byl příslušný k projednání trestní věci označené podle přísnější kvalifikace," řekl Horký.

Zatykač zatím v Česku



Soudce také řekl, že během úterý vydá příkaz k zatčení, který bude prozatím platný na území Česka. Mezinárodní zatykač chce soudce vydat až ve chvíli, kdy bude rozhodnuto, který ze soudů se bude kauzou zabývat. „Pokud bychom dnes vydali tyto mezinárodní prvky právní pomoci, mohlo by dojít k tomu, že by čin musel být označen mírnější právní kvalifikací, a poté by soudy neměly možnost ho odsoudit podle té přísnější," dodal Horký.