Nehoda se stala u obce Troubsko. Jeden kamión vrazil do druhého a do něj pak narazil ještě autobus. Hasiči asi hodinu vyprošťovali řidiče autobusu. Podle mluvčí záchranářů Michaely Bothové byl těžce zraněn, do nemocnice ho přepravil vrtulník.

Při nehodě se zranilo pět lidí

FOTO: HZS Jihomoravského kraje

Další tři cestující z autobusu se zranili středně těžce, z toho je jedna žena a dva muži. Také oni skončili v nemocnici. „Pátým zraněným byl řidič jednoho z kamionů, který po ošetření odmítl transport do nemocnice,” dodala Bothová.

Kvůli havárii musela ostatní auta sjíždět z dálnice na 182. kilometru na exitu Kývalka a vracela se na 190. kilometru na exitu Brno-západ. Dvě a půl hodiny byl částečně neprůjezdný i levý jízdní pruh v opačném směru na Prahu. Jedním pruhem se tam jezdilo až do 14:30.