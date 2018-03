Petr Kozelka, Právo

Čtrnáctiletá dívka se zakoukala do o deset let staršího muže, který se ale netěšil přízni její rodiny. Svou roli jistě hrálo i to, že mladík pobýval v zahradní chatce. Nápadník se několikrát podle všeho dostal do konfliktu se dvěma bratry své lásky. Nakonec vše podle soudu vyvrcholilo na konci května 2015.

„Obžalovaní přišli k zahradní chatce v Brně, kde bydlel poškozený, aby od něj odvedli svou nezletilou sestru. Vykopli uzavřené dveře, několikrát poškozeného udeřili do hlavy a do rukou teleskopickým obuškem, zdemolovali zařízení chaty a jeden z nich mu beze slova přiložil k hlavě plynovou pistoli a natáhl uzávěr. Poté odvedli svou sestru,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Milan Richter.

Byl jsem opilý a moc si z toho večera nepamatuji. poškozený

Napadený mladík skončil s tržnými ranami na hlavě a na ruce v nemocnici. „Kdyby se nebránil, mohlo dojít k vážnějšímu zranění,“ tvrdil státní zástupce.

Podle soudního lékaře Milana Zeleného mohl napadený skutečně skončit například s rozbitým obličejem. „Ale nakonec vzniklo jen takové zranění, jaké vzniklo. Vše ostatní jsou jen teorie,“ prohlásil znalec.

Za styk s nezletilou dostal podmínku



Sám napadený se u soudu nejprve vykrucoval, že vlastně neví, jak se všechno seběhlo, natož jestli jej zbili bratři jeho milé. „Byl jsem opilý a moc si z toho večera nepamatuji, jen jak jsem se probudil s rozbitou hlavou,“ tvrdil.

Když mu ale předseda senátu Petr Jirsa přečetl, jak vypovídal po činu na policii, kde jasně řekl, že útočníky poznal po hlase, přiznal i pod pohrůžkou opletaček kvůli křivé výpovědi, že byl zbit zřejmě od obou bratrů.

S jejich sestrou i nadále udržuje intimní vztah. „Taky jsem byl odsouzen k podmínce na pět let za to, že jsem ji pohlavně zneužil jako nezletilou,“ přiznal soudu.

Zvolený způsob reakce rozhodně nebyl adekvátní. soudce

Podle verdiktu soudu bylo jednání obou bratrů do jisté míry pochopitelné. „Nikomu nedělá dobře, když se jeho sestra tahá s člověkem, který nemá nejlepší pověst, někde po chatách. Nicméně zvolený způsob reakce rozhodně nebyl adekvátní,“ zdůraznil soudce Jirsa.

Staršího z bratrů, který má už s překračováním zákona své zkušenosti, nakonec soud potrestal dvouletým vězením, mladší z útočníků vyvázl s podmínkou, ačkoli i on už se dostal do křížku se zákonem, když byl trestán za ohrožení pod vlivem návykové látky.

Případ ale ještě není u konce, státní zástupce se na místě odvolal s tím, že požaduje přísnější tresty. Kauzu tak posoudí ještě Vrchní soud v Olomouci.