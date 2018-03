ok, rap, Novinky, ČTK, Právo

„Podle informací, které máme k dispozici, došlo k výbuchu při čištění prázdné nádrže. Pravděpodobně nebyl dodržen technologický postup, který měl být dodržen,” uvedl Lukáš Hodík z krizového řízení města Kralupy nad Vltavou.

Video

Vyjádření Lukaše Hodíka ke dnešní explozi v areálu kralupské chemičky. Zdroj: Město Kralupy nad Vltavou

Podle mluvčího krajských hasičů Petra Svobody zatím není příčina neštěstí známa. „Vyšetřovatel je na místě chvíli. Myslím si, že přesnou příčinu dnes ani znát nebudeme. Každopádně žádný další výbuch nebo požár nehrozí,” uvedl Svoboda.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Letecké záběry rafinérie, kde explodovala nádrž

K výbuchu došlo v areálu rafinérie Česká rafinérská, která náleží skupině Unipetrol. Právu to potvrdil mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl. „Je to v areálu naší rafinérie. Došlo k explozi jedné nádrže – bylo to bez požáru. Jedná se o nádrž na paliva nebo aditiva, to v tuto chvíli nedokážu určit. Mohu ale ujistit, že vše je nyní pod kontrolou a areál i okolí jsou v bezpečí,“ řekl Právu Kaidl.

Vyšetřovatelé zkoumají zničenou nádrž

FOTO: Ondřej Hájek, ČTK

Podle sdělení starosty Petra Holečka (STAN) bylo složité dostat se k relevantním informacím o obětech. „Je tam šest obětí, z toho pět cizinců a jeden Čech. Kdo jsou zranění, zatím nevíme, ale podle posledních informací, které mám, by měli být mimo ohrožení života,“ řekl Právu před 14. hodinou Holeček.

Krizové štáby nezasedají



K výbuchu v kralupské chemičce zatím nebylo nutné svolat městský ani krajský krizový štáb. Středočeský kraj je nicméně připraven městu i všem zasahujícím složkám pomoci, sdělila Helena Frintová z krajského úřadu.

Při výbuchu v chemičce zemřelo šest lidí.

FOTO: aktu.cz

„Po okamžitém prověření této informace a ujištění starostou města Kralupy nad Vltavou i Policií České republiky, že obyvatelé nejsou ohroženi na životech, nebylo zatím nutné svolat krajský krizový štáb. Nebyl aktivován ani krizový štáb města," uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Vyjádřila zároveň soustrast pozůstalým po obětech.

Uzavřený areál chemičky v Kralupech

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Výbuch se v areálu závodů ozval kolem desáté hodiny dopoledne. Na místo vyrazily desítky záchranářů a hasičů. Ti následně našli šest mrtvých mužů a dva zraněné, kteří byli převezeni do nemocnice. [celá zpráva]

Video

Petr Svoboda mluvčí středočeských hasičů