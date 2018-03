Soud chce zpřísnit trest za silvestrovskou nehodu, má ji za obecné ohrožení

Silvestrovská nehoda v centru Prahy, při níž ruský řidič usmrtil na přechodu turistku z Kolumbie, mohla být podle soudu úmyslným obecným ohrožením. Za tento trestný čin by řidiči hrozilo osm až 15 let vězení. Obvodní soud pro Prahu 2 se proto domnívá, že kauzu by měl převzít pražský městský soud.