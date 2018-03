Jan Švábek, Právo

Pěstounce Denise M. hrozí za týrání svěřené osoby a za těžké ublížení na zdraví osm až 16 let vězení. Podle obžaloby žena holčičku týrala zhruba tři měsíce. Vše vyvrcholilo několika ranami páskem do hlavy, po kterých dvouleté dítě utrpělo těžké poranění mozku s krvácením. Čtyři dny po převozu do nemocnice holčička zemřela.

„Posuzovaná trpí duševní poruchou, konkrétně smíšenou poruchou osobnosti. Je to trvalý stav, který je neovlivnitelný léčivy,“ řekl soudní znalec v oboru zdravotnictví Václav Fait. Žena podle něho špatně zvládá stresové situace, během kterých má větší sklon k agresivitě.

Soud se zabýval i tím, zda Denisa M. a její manžel byli vhodným párem pro výchovu dvou malých dětí. Ty jim byly do péče svěřeny po rozhodnutí Okresního soudu v Příbrami, a to v rámci příbuzenské pěstounské péče, u které jsou pravidla mírnější. Matkou holčiček byla sestra manžela, která má celkem sedm dětí. Ani o jedno z nich se ale nedokázala postarat.

Děti v rodinném kruhu



Podle klinické psycholožky Karolíny Malé je intelekt obžalované pěstounky podprůměrný. „Pohybuje se na hranici lehké mentální retardace. Paní Denisa M. není vhodnou pěstounkou,“ uvedla Malá. V sociálněprávní péči je ale podle znalkyně upřednostňováno, aby děti zůstávaly v rodinném kruhu. „Intelektuální podprůměr pro výchovu dětí stačí,“ dodala Malá.

Pěstounka Denisa M. před Krajským soudem v Plzni.

FOTO: Jan Švábek, Právo

Přesto, že se Denisa M. starala o dvě děti, agresivní byla jen vůči starší holčičce. Své jednání policistům vysvětlila tím, že dívka nechtěla jíst. „Vychovávat malé děti je zátěž sama o sobě. Péče o dítě byla náročnější právě kvůli potížím s krmením,“ vysvětlila psycholožka.

Rodina ukazuje na manžela

K soudu ve středu přišla i část rodiny obžalované. Podle Ivety Maďarové, která je tetou souzené pěstounky, nese podíl viny i manžel obžalované. „Kde byl celé tři měsíce, co byla malá holčička týrána?“ ptala se Maďarová, která Denisu M. vychovávala. Stejně hovořil i bratr obžalované.

Manžel obžalované ve středu u soudu odmítl vypovídat. „Nebudu vypovídat jen se změnou, že se s manželkou nechci rozvést. Neplánuji to ani v dohledné době,“ uvedl muž.

Už dříve uvedl, že šla péče o děti zpočátku dobře. Později si ale začal všímat, že starší z dětí má stále více modřin. „Jednou jsme se pohádali, protože Denisa malé zmáčkla hlavu, když ji krmila. Také jsem viděl, jak ji kousla do tváře. Denise jsem vyhrožoval, že ji vyhodím z bytu, že se s ní rozvedu. Nebylo to normální,“ popsal muž s tím, že jeho žena neměla lehké dětství. „Táta ji v dětství mlátil páskem do obličeje a vymlátil jí zuby popelníkem,“ dodal.