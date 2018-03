ok, Novinky

Na záchrannou službu se v pondělí odpoledne obrátil muž z Mělnicka, který dispečerovi sdělil, že jeho žena začala rodit a nezvládne s ní dojet do porodnice. Před příjezdem záchranářů ženě odtekla plodová voda.

„Po příjezdu na místo posádka dovedla ženu do sanitního vozu, kde už měli záchranáři připravený tzv. porodní balík. Ten je součástí všech sanitek, aby byly posádky schopny provést náhlý porod v terénu. Věci pak nabraly velmi rychlý spád a do osmi minut bylo miminko na světě,“ uvedla mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.

„Maminka byla statečná a jistě velmi šťastná, ale i já jsem byla zaplavena krásným pocitem z příchodu nového človíčka, že to musel být kolega, kdo rodičům oznámil pohlaví miminka,“ svěřila se zasahující záchranářka Blanka Křováčková

Doplnila, že za 20 let u záchranářů je to její sedmý porod v sanitce. Zdravotníci novorozenou holčičku zabalili do termofolie a převezli do nemocnice. „Pyšný otec si ještě stačil pořídit několik nezbytných fotografií do rodinného alba,“ uzavřela Effenbergerová.