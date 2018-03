Miloslav Hradil, Právo

Událost se stala večer 16. března. Karas, který žil v přízemí s přítelkyní, se dostal v opilosti do konfliktu s mužem, který bydlel v horním patře s otcem majitelky objektu. Ten jej údajně udeřil pěstí do obličeje, až upadl.

Karas poté horní byt opustil a odešel k sobě. Tam nejprve zapálil papírovou krabici, kterou později shodil na podlahu.

„Věděl, že druzí dva muži v bytě nahoře spí, jsou opilí, nebudou schopni hořící dům opustit, což se i stalo. Sám z domu utekl,“ řekla u soudu žalobkyně Alice Ondráčková.

Michala Karase poslal v úterý Krajský dosud v Olomouci na 16 let do vězení.

„Odcházel za situace, když už v místnosti, kde oheň založil, hořel stůl, židle, obýváková stěna, podlaha a žár byl tak velký, že nemohl dýchat. Musel být srozuměn s tím, že ti dva nahoře uhoří nebo se otráví zplodinami,“ zdůraznil předseda senátu Aleš Vašků. Připomněl přitom, že oheň hořel poblíž schodiště, jediné možné únikové cesty z horního patra objektu.

Oba muže z domu dostali do bezpečí až hasiči. „Jeden z nich v důsledku nadýchání zplodin z hoření utrpěl otravu oxidem uhelnatým, přežil jen díky včasnému zásahu hasičů,“ dodala žalobkyně.

Karas založení požáru u soudu přiznal. Odmítl však, že by chtěl vraždit. „Měla to být pomsta majitelce domu za to, že mě chtěla k 30. dubnu vystěhovat. Řekl jsem si, že když nebudu mít kde bydlet, tak ať jí také nic nezůstane. Konflikt, který jsem měl předtím s jedním z mužů, jenž mě zmlátil, na to neměl žádný vliv. Nikomu jsem ublížit nechtěl,“ vypověděl obžalovaný. Soud mu však neuvěřil.

Poté, co z domu utekl, šel do nedalekého motelu, aby přivolal hasiče. „Požádal jsem servírku, ať je zavolá, a dal jsem si pivo. Nečekal jsem, že požár se rozšíří tak rychle,“ dodal.

Jeho výpověď však byla v rozporu s tím, co uvedl v přípravném řízení. „Vůbec mě nenapadlo chlapy nahoře varovat. Jeden mi dal předtím po tlamě, tak ať tam shoří,“ sdělil Karas policistům.

„V době činu byl příčetný. Věděl, co dělá, a musel si uvědomovat následky, které to může způsobit,“ řekl při zdůvodňování rozsudku Vašků. Obžalovaného, kterému za pokus vraždy hrozilo 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest, označil za asociála s trestní minulostí a problémy s alkoholem.

Karas má podle verdiktu soudu zaplatit mj. přes půl miliónu korun majitelce nemovitosti za škodu, kterou jí požárem způsobil, a zdravotní pojišťovně několik desítek tisíc korun, které vynaložila na léčení jednoho z poškozených mužů. Jak odsouzený, tak i státní zástupkyně si ponechali lhůtu pro případné odvolání proti rozsudku k vrchnímu soudu.