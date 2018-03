Petr Kozelka, Právo

Státní zástupce Ivan Hrazdira v úterý požadoval pro recidivistu Sochora, který má v rejstříku trestů už 26 zápisů, přísný trest.

„Poškozeného napadl zřejmě tyčí a osmkrát jej udeřil. Napadený utrpěl zlomeniny lebečních kostí, měl zlomenou čelist, nos i jařmový oblouk, měl zlomenou i ruku, jak se snažil krýt. Obžalovaného pak zřejmě něco vyrušilo, a proto utekl. Jeho pobyt ve vězení se zatím minul výchovným účinkem, proto je třeba přistoupit k represi,“ prohlásil Hrazdira.

Sám Sochor k soudu přišel ve vězeňském mundůru, odpykává si totiž jeden ze svých trestů. „Pána je mi líto, mrzí mě, co se mu stalo, ale já s tím nemám nic společného. Když se to stalo, byl jsem doma, pamatuji si to naprosto přesně. V této věci jsem úplně nevinen,“ prohlásil před soudem muž.

Nepřímé důkazy

Obžaloba stojí zejména na řetězci nepřímých důkazů, jako je stopa DNA na čepici nalezené na místě činu nebo pachová stopa na průkazce, kterou se při výkupu šrotu útočník zřejmě prokazoval. Sám napadený totiž na Sochora jako na útočníka přímo neukázal ani při rekognici.

Lubomír Sochor u soudu jakoukoli spojitost s útokem odmítl.

„Přišel nějaký muž, že chce prodat trochu mědi a mosazi. Vzal jsem si od něj občanku a začal vypisovat doklad, pak jsem se otočil pro razítko a v tu chvíli jsem dostal přes hlavu,“ vypověděl u soudu napadený.

Jako útočníka Sochora naopak jistě označila žena z nedaleké ubytovny, která chvíli před útokem přinesla zaměstnanci kovošrotu peníze za nájem.

„Stál tam on, na hlavě měl čepici a snažil se, aby mu nebylo vidět do obličeje. Já jsem ho ale poznala jistě,“ prohlásila žena, jež obžalovaného jako útočníka najisto při rekognici identifikovala.

Přežil jen náhodou

Soudní znalec Michal Zelený u soudu jen kroutil hlavou při výčtu zranění, které muž utrpěl a přežil, jak se zdá, bez vážnějších následků.

„Byla to jen shoda náhod, díky níž napadený neutrpěl zranění mozku. Z pohledu mé praxe se jedná o raritu,“ řekl senátu v čele s Jaroslavou Bartošovou soudní lékař.

Soud nakonec jednání odročil na začátek dubna, kdy zazní verdikt.