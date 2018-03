Zdeněk Seiner, Právo

Podgorská během soudního jednání odmítala vinu a snažila se přesvědčit senát, že se 45letý muž – údajně alkoholik a příživník, který tři roky zneužíval její dceru – bodl sám.

I poškozený se pokoušel tvrdit, že se chtěl v zoufalství zapíchnout, ale znalecké posudky tuto variantu jednoznačně vyloučily.

„Obžalovaná má sklony k páchání násilné trestné činnosti a nerespektování zákonů. Opakovaně celý život řeší situace tím, že přechází do fyzického útoku. Minimálně třikrát byla v minulosti stíhána pro těžké ublížení na zdraví,“ řekla ve zdůvodnění rozsudku předsedkyně senátu Anna Sobotková.

Vypil 16 piv



Ke konfliktu, který nakonec skončil téměř tragicky, došlo v garsonce dcery Podgorské. Nezanedbatelnou roli při incidentu hrál alkohol. Poškozený přiznal, že ten den vypil nejméně 16 piv a přihýbal si z lahve vodky, kterou do domácnosti dcery přinesla Podgorská. Ta si pro sebe přinesla dva litry vína, které do příjezdu policie téměř vypila.

Před soudem přiznala, že po útoku jen apaticky sledovala snahu dcery a záchranářů zastavit masivní krvácení v břiše bodnutého muže. Tomu jen rychlá operace ve svitavské nemocnici nakonec zachránila život.

Muž se ke své družce po propuštění z nemocnice vrátil. „Bylo mi ho líto, nemá nic, nemá kam jít, skončil by na ulici,“ povzdechla si dcera Monika Podgorská za stolkem svědka.

„Třináct let využíval svou předešlou přítelkyni, další tři roky nechodí do práce, nepřináší do společného soužití s dcerou obžalované mnoho pozitivního. Přesto jej ona živí, kdyby ho vyhodila, neměl by kam jít. Zřejmě by se po tolika letech musel o sebe začít starat sám,“ poznamenala k tomu soudkyně Sobotková.