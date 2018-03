mhr, Právo

Seniory si dvojice vytipovávala na webových stránkách. „Soustředili se přitom na jména, která už nyní nejsou tak častá jako dříve, například Božena či Františka. Snažili se zjistit, kde bydlí a telefonní kontakt na ně,“ uvedl v pátek kriminalista Roman Valenta.

Po získání kontaktů muž podle policistů seniorům telefonoval, přičemž se vydával za jejich vnuka, zetě, synovce či syna a tvrdil, že potřebuje rychle půjčit peníze. Třeba na zakoupení bytu či auta nebo na svatbu.

„Seniorům, kteří uvěřili, že hovoří se svým příbuzným, sdělil, že peníze vyzvedne jeho kamarádka. Jeho družka pak od nich přebírala částky od 22 tisíc do 350 tisíc korun,“ konstatoval kriminalista s tím, že obvinění odmítají ve věci vypovídat.

Z vězení na amnestii



Podvodného jednání se měla dvojice dopouštět od února do srpna loňského roku. Jejich oběti byli ve věku od 66 do 95 let. Peníze se kriminalistům zajistit nepodařilo. Ani jeden z obviněných nemá účet v bance a policisté nevylučují ani to, že podváděli na objednávku někoho nad nimi, kdo od nich inkasoval peníze. „Jde o sofistikované trestné činy, nevymýšlejí je žádní hlupáci a těžko se dokazují,“ zdůraznil Valenta.

„Dvojice se zaměřovala především na okresní či krajská města,“ poznamenal šéf odboru obecné kriminality Jan Lisický.

Muž už byl pro stejnou činnost odsouzen, a to jak v Česku, tak i na Slovensku. V ČR se dostal z vězení po poslední amnestii prezidenta Václava Klause z roku 2013. Žena byla v minulosti odsouzena za krádeže. Trestní stíhání dvojice, která v Lučenci pečuje o dvě děti, je vedeno na svobodě. Hrozí jim až osm let vězení.

Policisté v souvislosti s případem upozornili, že by lidé neměli nikdy dávat peníze cizím lidem, a to ani po předchozí dohodě s příbuznými, a větší hotovost by raději měli mít na účtu v bance než u sebe doma. Pokud u dveří zazvoní cizí člověk, tak by ho neměli pouštět do bytu. Případné pokusy o podvod mají lidé nahlásit policii.