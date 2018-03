koc, ČTK, Právo

Muž čelí obžalobě z dvojnásobného pokusu o vraždu a nedovoleného ozbrojování.

Krvavý incident se odehrál v polovině loňského srpna v Bezděkově nedaleko Žatce. Obžalovaný přišel podle žalobce Vladimíra Jana za svým sousedem, aby si promluvili. Muže nejdříve napadl nejméně 12 centimetrů dlouhým bodnořezným nástrojem, který měl na násadě, a zranil ho na zádech. Když poškozený začal utíkat, vrátil se do svého vozidla, odkud si vzal krátkou střelnou zbraň, a na poškozeného vystřelil. Zasáhl ho do břicha.

Druhý muž slyšel volání o pomoc a přiběhl se podívat, co se děje. Když viděl seniora se zbraní, začal před ním utíkat. Když se chtěl schovat za svou garáž, obžalovaný po něm vystřelil a zasáhl ho do zad. Oba muži utrpěli vážná zranění. Střelec pak odešel do své chaty, kde ho později zadrželi kriminalisté.

Z výpovědí u soudu vyplynulo, že spory mezi sousedy byly dlouhodobé. „Byl s nimi problém pořád. Od doby, kdy jsem koupil parcelu. Neustále mi nadávali do cikánů, obviňovali mě, že pálíme PET lahve, koberce nebo lina. Často volali i policii,” řekl před soudem jeden z postřelených mužů. Se sousedy se pohádal i den před střelbou.

Až výjimečný trest



Ten den se podle Švecovy manželky linul od sousedů zápach. „Ptala jsem se souseda, co to zase pálí. Řekl mi, že jsem psychopatka,” řekla manželka obžalovaného seniora. Připustila, že ji zápach obtěžoval častěji a se sousedy se hádala opakovaně. Samotnou střelbu podle svých slov neviděla, protože spala.

„Vzbudila jsem se, až když jsem slyšela nad zahradou helikoptéru. Pak volala policie, ať vyjdeme ven,” dodala Švecova žena a dodala, že manželův psychický stav se výrazně zhoršil po mozkové příhodě, kterou prodělal v roce 2013.

Senior je stíhán za nedovolené ozbrojování a vraždu ve stadiu pokusu v nejpřísnějším, třetím odstavci trestního zákona. Hrozí mu 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.