Petr Marek, Právo

Případ se odehrál loni 16. března v rodinném domě v Zábřehu. Karas s přítelkyní tam bydlel v přízemí. V horním patře žil otec majitelky objektu a další muž. Právě s ním se tam obžalovaný v opilosti dostal do konfliktu. Spolubydlící ho nejprve udeřil pěstí do obličeje. Karas horní byt poté opustil a odešel k sobě dolů. Tam nejprve zapálil papírovou krabici, kterou později shodil na podlahu.

Michal Karas u Krajského soudu v Olomouci.

FOTO: Petr Marek, Právo

„Bylo zřejmé, že požár se rozšíří. Obžalovaný věděl, že druzí dva muži opilí v bytě nahoře spí a nebudou schopni hořící dům opustit, což se i stalo. Sám z domu utekl,“ uvedla žalobkyně Alice Ondráčková.

Oba muže z domu dostali až hasiči. „Jeden z nich utrpěl otravu oxidem uhelnatým, přežil jen díky jejich včasnému zásahu,“ dodala státní zástupkyně.

Karas se k založení požáru ve středu u soudu přiznal. Odmítl však, že by chtěl vraždit.

„Měla to být pomsta majitelce domu za to, že mě chtěla k 30. dubnu vystěhovat. Řekl jsem si, že když nebudu mít kde bydlet, tak ať jí také nic nezůstane. Konflikt, který jsem měl předtím s jedním z nich, a jenž mě zmlátil, na to neměl žádný vliv. Nikomu jsem ublížit nechtěl,“ vypověděl obžalovaný.

Po požáru pivo



Poté, co z domu utekl, si uvědomil, že udělal chybu, a šel do nedalekého motelu, aby přivolali hasiče. „Požádal jsem servírku, ať je zavolá, a dal jsem si pivo. Nečekal jsem, že požár se rozšíří tak rychle,“ dodal Karas.

Bylo to však v rozporu s tím, co uvedl v přípravném řízení. „Vůbec mě nenapadlo chlapy nahoře varovat. Jeden mi dal předtím po tlamě, tak ať tam shoří,“ řekl Karas policistům. Na dotaz soudce, proč před ním hovoří jinak, jasné vysvětlení nenašel.

„Může to souviset s tím, že mám psychické problémy. Asi před patnácti lety mi lékař v Zábřehu diagnostikoval schizofrenii,“ tvrdil obžalovaný. „Zvláštní je, že psychiatři, kteří tady také budou vypovídat, o tom nic nevědí,“ reagoval předseda senátu Aleš Vašků.