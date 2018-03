ČTK

Orgán, který stíhání proti soudci zahájí, o tom musí vyrozumět ministerstvo spravedlnosti a předsedu příslušného soudu. Bureš dnes odpoledne vyrozumění od pražského městského státního zastupitelství obdržel. Obsahovalo informace o činech, z nichž policie soudce Elischera viní. „Jakým způsobem se jich měl dopustit, mi nebylo sděleno,” napsal Bureš.

Podle Českého rozhlasu Radiožurnálu Elischer přijal úplatek od vietnamské skupiny, kterou soudil v drogové kauze. Zachytily to údajně odposlechy protidrogové centrály, uvedl web iRozhlas s odvoláním na dva důvěryhodné zdroje z justice. Podle serveru iDnes je Elischer podezřelý, že si nechal slíbit úplatek nejméně jeden milión korun. Spolu s ním je v této věci obviněno pět Vietnamců, vyplývá z dokumentů, do nichž nahlédl redaktor Mladé fronty Dnes.

Dopoledne Bureš uvedl, že pokud by bylo provinění soudce závažné, navrhne jeho dočasné zproštění z funkce. Později sdělil, že to neudělá, jelikož to již ministrovi spravedlnosti Robertovi Pelikánovi (ANO) navrhli státní zástupci, kteří se kauzou zabývají. Obviněného soudce může ministr spravedlnosti dočasně zprostit výkonu funkce, a to až do pravomocného skončení trestního stíhání. Po dobu dočasného zproštění pobírá soudce polovinu svého platu.

Zeman souhlasil se stíháním soudce



Podle zákona o soudech a soudcích lze soudce za činy spáchané v souvislosti s výkonem funkce trestně stíhat nebo vzít do vazby jen se souhlasem prezidenta. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dnes odpoledne potvrdil, že Miloš Zeman vyslovil souhlas se stíháním soudce.

Soudce byl zadržen dnes ráno mimo budovu pražského vrchního soudu. Podle trestního řádu může být zadržená osoba v policejní cele nejvýše 48 hodin. Do té doby musí být podán návrh na uvalení vazby, nebo musí být propuštěna.

Soudce Elischer na pražském vrchním soudu působí od roku 2013. Specializuje se na řešení závažných drogových kauz. V minulosti působil také na ústeckém krajském soudu. Případem se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), dozoruje ho Městské státní zastupitelství v Praze.