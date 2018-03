V malém domku, kde žily tři generace lidí, nad ránem začalo hořet. Ani rychlý příjezd hasičů již tragédii nezabránil. „Jednalo se o děti ve stáří jednoho, čtyř a devíti let,“ potvrdila mluvčí znojemské policie Lenka Drahokoupilová. Čtyři dospělé převezly sanitky do nemocnic.

Obyvatele domku místní moc neznali. V obci žijí druhý rok v pronajatém domku. Před časem jej banka zabavila původním majitelům. „Znali jsme se jen od vidění, ten děda si chodil pro pivo, vždy jsme se pozdravili, ale to je tak vše,“ řekl muž ze sousedství.

Vyhořelý domek v Oleksovicích na Znojemsku musí prohlédnout vyšetřovatelé.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Stavení jeho obyvatelé plnili krabicemi s harampádím. „Komín tam je, ale nikdy jsme neviděli, že by se z něj kouřilo. Plyn nemají, topili elektrikou. Kdo ví, proč hořelo, možná tam něco hodili na přímotopy. Různých věcí tam měli plno,“ uvedl Pavel Komín z nedalekého domku.

Příčiny zatím neznámé



„Víme, že dům nebyl napojený na plyn, ale byl připojený na elektřinu,“ potvrdil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška s tím, že příčinu požáru teprve budou vyšetřovatelé zjišťovat. I policie na místo přivolala experta na elektrická zařízení.

Požár v Oleksovicích

FOTO: HZS Jihomoravského kraje

Na pondělní ráno budou místní dlouho vzpomínat. „Říkala sousedka z vedlejšího domu, že někdy ve tři hodiny slyšela od vedle dětský pláč. Jestli to už začínal požár, nebo co se dělo, to nevíme, ale divné je, že nikdo z lidí v domě na to nereagoval. Pak už jsme slyšeli sirény. První tady byli naši hasiči z Oleksovic, přijeli za čtyři minuty. Za nimi z Hostěradic a pak už přijížděli další,“ řekl Komín.

Požár v Oleksovicích

FOTO: HZS Jihomoravského kraje

Dění probralo celou ulici. „Vyšel jsem ven a viděl jsem tam to tělíčko jedenáctiměsíčního mimina pod vrátnicí. Bylo přikryté, pak ale přijeli na ohledání a řeknu vám, nebyl to hezký pohled na ohořelé tělo,“ řekl.

Pomohou s bydlením



„Je to tragédie, co k tomu více říct? Na večer jsem svolal zastupitele, budeme řešit, jak jim zatím alespoň pomoci s bydlením,“ řekl starosta obce Zdeněk Koukal (ČSSD). Rodinu moc nezná, nemá u nich ani trvalý pobyt.

Hasiči dostali od obyvatelky kávu.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

„Díky vám, hasiči. Ty plameny šlehaly vysoko a vítr foukal na náš dům. Báli jsme se, že to přeskočí k nám,“ děkovala hasičům žena ze sousedství, která domácí jednotce přinesla kávu. Také starosta ocenil rychlý zásah domácích hasičů.

Vyhořelý domek v Oleksovicích na Znojemsku.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Nebyl to první požár v této ulici. Jen o pár metrů dál před lety vyhořel dům, zapálily jej děti při hře. Vyskočily z hořícího domu do písku a utekly k babičce. „Dům je dnes opravený, ale my jsme na to nezapomněli. A dnešek nám to připomněl. Jestli ta naše ulice není prokletá,“ řekl soused.