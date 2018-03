„Jednomu z mých zaměstnanců sjel kovový výrobek z dřevěné palety a šťouchl přitom do poloshnilých dveří sousedovy stodoly. Vyrukoval na mě, že jsem mu je rozbil a že udělá to samé mě. Já jsem na to nic neřekl, on sedl do traktoru, kde měl zepředu namontované vidle pro přepravu balíků slámy a vjel mi do vrat od zámečnické dílny. Nejdříve je propíchl a pak vyrval ze zdi,“ popisoval Metlička sousedovu pomstu.

Ještě prý do poslední chvíle doufal, že ho chce traktorem jen postrašit a že u vrat zastaví. „Stoupl jsem si před ně, abych mu v tom zabránil. Jel ale pořád, tak jsem musel uskočit, jinak by mě prošpikoval,“ pokračoval Metlička.

Možná v nich teď bouchly saze a trefili se vzájemně do blbé nálady. František Balíček, starosta obce

Poté se mu podařilo dostat se do kabiny traktoru a s řidičem se začal prát. „Chtěl jsem mu sebrat klíčky, aby nemohl odjet. To se mi podařilo, ještě jsem v rozčilení rozbil blinkr a pak zavolal manželku jako svědka. Soused jí slíbil, že přijde v pondělí a vše urovná,“ uvedl dále poškozený.

Nic takového se ale nestalo. „Žena pak za ním šla a on jí řekl, že s námi nic řešit nebude. Tak jsme zavolali policii, protože jen nová vrata stojí desítky tisíc korun,“ uzavřel Metlička.

Policie mu zakázala mluvit



Za volantem traktoru seděl soukromý zemědělec Jiří Zikmund (47). O konfliktu se odmítl bavit. „Ne že bych nechtěl, ale policisté mě upozornili, že o tom nesmím s nikým mluvit. Musel jsem jim to podepsat,“ řekl Zikmund.

Starostu obce Františka Balíčka informace o incidentu zase tak moc nepřekvapila. „Jednoduše řečeno, ti dva se moc nemusí. Jsou to ale klasické sousedské rozepře, nic dramatického. Vždy šlo spíš o nějaké ústní pošťuchování nebo vyříkávání si věcí. Nikdy v minulosti si po hubě nedali,“ konstatoval starosta.

Podle něj byl dlouhou dobu klid a nic se nedělo. „Možná v nich teď bouchly saze a trefili se vzájemně do blbé nálady. No a takhle to dopadlo,“ pokračoval Balíček. Oba aktéry incidentu ale označil za slušné a pracovité. „Ve vztahu k obci s nimi žádný problém není. Nikdy jsme je neřešili pro žádný přestupek,“ dodal starosta s tím, že doufá, že se oba kohouti usmíří.

Policisté případ prošetřují jako poškození cizí věci. Škodu na vratech, která jsou lamelová a vybavena samozavíracím mechanismem, vyčíslili na 40 tisíc korun. Zikmundovi kladou za vinu, že do vrat najel úmyslně, přičemž je nejprve vidlemi propíchl a poté vytrhl z upevnění ve zdi.