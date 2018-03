Liberecký krajský soud původně skutky mladíka vyhodnotil jen jako šíření nakažlivé nemoci, avšak odvolací senát dal za pravdu státnímu zástupci v tom, že to byla chyba. "Nákazu virem HIV je možno brát za těžké ublížení na zdraví. Je to dáno charakterem té nemoci. Skutečnost, že v daném případě nebyla žádná z dívek nakažena, je dílem náhody. Znalci se shodli, že riziko sice bylo nízké, ale existovalo po celou dobu," konstatovala předsedkyně senátu Pavla Augustinová. Podle ní byl mladík zcela lhostejný k možnosti, že partnerkám může virus předat.

O tom, že má v těle HIV, se muž dozvěděl nejpozději v únoru roku 2009, když mu bylo 16 let. Tehdy v nemocnici podepsal poučení o tom, jaká pravidla má dodržovat. Podle rozsudku se však zásadami neřídil a do svého obvinění v roce 2015 měl postupně sexuální styky s pěti ženami, aniž používal ochranu. Čtyřem z nich navíc o svém nakažení neřekl.

Sex se školačkou



Jedné z dívek bylo v té době teprve 15 let a šlo o její první sexuální zkušenost. Když se mladíka výslovně ptala, jestli nemá HIV, popřel to. Muž, který bral v minulosti drogy a byl ve výchovném ústavu, neprojevil nad skutky žádnou lítost. Tvrdil, že s třemi ze žen nic neměl. U krajského soudu loni přiznal vztah jen se dvěma a nechráněný sex pouze s jednou, a to v době, kdy nebyl plnoletý. Jako důvod uvedl, že s ní chtěl mít dítě a žena o jeho nemoci věděla.

Dítě z doby, kdy s ní udržoval vztah, má i další bývalá partnerka. Společně pobývali několik měsíců v Nizozemsku, kde mladík pracoval jako bagrista. Obžalovaný tvrdí, že i tato žena o jeho nemoci věděla a sexuální styk měli vždy jen s ochranou.

Seká dobrotu



Důrazně popírá, že by dítě bylo jeho. Dívka ovšem vypověděla, že se o partnerově nakažení dověděla až zhruba po měsíci od jeho bratra, a když partnera žádala, aby používal kondom, odmítl to s tím, že je mu to nepříjemné.

Skutečnost, že mladíkovi navzdory zpřísnění právní kvalifikace nezpřísnila i původně uložený trest, zdůvodnila soudkyně tím, že v mužův prospěch mluví řada polehčujících okolností.

Doposud nebyl trestán, nikoho nenakazil a v současné době se podle probační úřednice snaží vést řádný život: podrobuje se dohledu, pracuje a léčí se. "Pakliže v následujících pěti letech podmínky dohledu poruší nebo se dopustí trestné činnosti, bude rozhodnuto o tom, že trest bude přeměněn na nepodmíněný," varovala mladíka Augustinová.